Si una definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, entonces el mundo ha perdido la cabeza y Andrew Garfield todavía podría no aparecer en Spider-Man. Desde 2020, cuando circularon por primera vez rumores de que Garfield repetiría su papel de Marvel, junto al Spider-Man de los 2000s Tobey Maguire, en Spider-Man: No Way Home, que se estrenará diciembre, se le ha preguntado una y otra vez al actor si son ciertos o no. Ha jugado de manera valiente con todos los entrevistadores, ya sea al evitar la especulación o al decir no en concreto. Pero esto provoca una línea de preguntas aún mayor: Por el amor de Dios, ¿podemos dejar a Garfield en paz?

Garfield puede o no estar en No Way Home, con Sony y Marvel manteniendo sus cartas cerca de su pecho a propósito. Lo que sí sabemos es que la película ve diferentes franquicias de películas de Spider-Man entrelazarse, donde Spider-Man de Tom Holland se enfrentará a villanos como Dr Octopus de Alfred Molina (de Spider-Man 2 de Maguire) y Electro de Jamie Foxx (de The Amazing Spider-Man 2 de Garfield). Un nuevo tráiler, el cual fue revelado el martes por la noche (16 de noviembre), confirmó que Willem Dafoe está de regreso como The Green Goblin y que Lizard y Sandman también están a bordo. ¿Maguire y Garfield? Nada.

Sin embargo, una revelación inesperada es que Maguire podría tener el mejor agente del mundo. Si el actor, que ha estado ausente de las pantallas desde 2014, de hecho regresó para No Way Home, al menos tuvo la previsión de evitar entrevistas por cualquier otro proeycto previas al lanzamiento. Garfield, que ha soportado las giras de prensa de tres películas diferentes en el último año, no ha tenido tanta suerte.

Mientras promocionaba Mainstream, The Eyes of Tammy Faye y Tick, Tick ... Boom! En los últimos meses, se le ha pedido de manera constante a Garfield la confirmación de su regreso de Spider-Man. "No recibí una llamada", dijo al podcast Happy Sad Confused. "Cerré el libro por mí mismo", dijo a Entertainment Tonight. "No estoy en la película", dijo al Today Show. "Pueden citarme... esto no es algo en lo que esté consciente de que estoy involucrado", le dijo a Variety . "En este punto, estoy condenado si lo hago y maldito si no", dijo a The Sunday Times la semana pasada. "La gente se enterará cuando lo vea".

Lo extraño es que, si está en No Way Home , Garfield no podría hablar de eso de todos modos. Los periodistas saben que no se le permitirá hablar de eso. Sin embargo, las preguntas continúan, y Garfield se retuerce, se desvía y de alguna manera se refrena de gritar de agonía ante la misma pregunta que no puede ser respondida de otra manera. Es un esfuerzo para siempre infructuoso, que deja a Garfield exasperado y a los fanáticos sin saberlo.

Sin embargo, lo que es aún más extraño acerca de la interminable investigación sobre el estado de Spider-Man de Garfield es que a nadie le gustaron mucho sus películas de Spider-Man. Un reinicio flojo de la franquicia que fue abandonado después de dos películas, luchó por definir su propio universo y dejó personajes completos en el piso: Mary-Jane Watson de Shailene Woodley, apenas te conocíamos. Garfield hizo todo lo posible, y Emma Stone fue una Gwen Stacy encantadora y sorprendente, pero nunca hubo la sensación de que ninguna de sus películas de Spider-Man tuviera una visión clara. Intercalado entre dos interpretaciones bien recibidas del lanzador de telarañas, y con su historia sin terminar, debería decirse, es el menor de la camada de Spidey: Sin timón y sobrecargado.

El propio Garfield lo ha admitido. "La historia y el personaje en realidad no estaban en la parte superior de la lista de prioridades", dijo en 2016 . "Me inscribí para servir la historia y para servir a este personaje increíble que desde que tenía tres años me vestía como, y luego todo se compromete y me rompe el corazón". Le dijo a The Independent en 2019 que "no se sintió representado" durante la realización de las películas, y fue "sometido a mucha presión para retractarse y disculparse" por considerar la posibilidad de que Peter sea bisexual durante una entrevista. Estas películas parecían ser una experiencia desoladora para el actor, lo que hacía que la interminable fijación por su regreso a ellas fuera un poco extraña.

Puedes entender por qué Garfield estaría interesado en volver a interpretar a Spider-Man. Fanático del personaje desde hace mucho tiempo, se merece más que la oportunidad de interpretar el papel en una película menos decepcionante. Pero también puedes entender si él quisiera dejarlo todo atrás. Hoy en día es uno de nuestros actores de personajes más interesantes, tomando decisiones audaces en películas polarizadoras de manera deliberada como Under the Silver Lake y Mainstream. Repetir un papel más convencional, que, según él mismo admite, evoca un puñado de malos recuerdos, podría interpretarse como dar un paso atrás.

Sea cual sea la verdad, No Way Home no puede llegar más pronto. Nadie merece una gira de prensa libre de preguntas de Marvel más que él.