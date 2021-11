Andrew Garfield dice que no aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’

Andrew Garfield insistió una vez más en que no aparecerá en Spider-Man: No Way Home.

El comentario del actor de 38 años se produjo después de que los fanáticos estaban convencidos de que Garfield regresaría con su versión de Peter Parker en la nueva película de Marvel.

“No aparezco [en No Way Home]”, dijo el actor de Tick, Tick... Boom! en una entrevista reciente para GQ.

Con solo un mes para que el superhéroe de Tom Holland regrese para su tercera película como protagonista, la emoción se avivó aún más tras el lanzamiento del segundo tráiler, así como tras un nuevo anuncio de televisión que se estrenó el domingo (21 de noviembre).

Se sabe que Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Lizard (Rhys Ifans) y Sandman (Thomas Haden Church) aparecerán gracias a la introducción del multiverso.

Sin embargo, tanto Garfield como Tobey Maguire, quien interpretó a Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi, estuvieron ausentes del tráiler a pesar de que los fanáticos especulaban que ellos filmaron posibles cameos secretos para la película.

Sin embargo, un momento crucial convenció a los fanáticos de que Garfield aparecerá.

Garfield apareció en The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela, The Amazing Spider-Man 2 (2014), en la que coprotagonizó con Foxx.

En estas películas, Emma Stone interpretó a su interés amoroso, Gwen Stacy, quien cae en picada hacia su muerte en la segunda entrega.

En el tráiler de No Way Home, ese momento en particular parece recrearse, solo que esta vez es MJ (Zendaya) quien está en peligro. Muchos ahora tienen la teoría de que el Spider-Man que intenta salvar a MJ en el tráiler resultará ser Garfield.

Un fan predijo en Twitter que No Way Home por fin le dará “la redención” al Peter Parker de Garfield.

Otra teoría predice que uno de los aliados más cercanos de Peter se tornará en su contra en la nueva película, para así completar el temible grupo de los Sinister Six.

Esta no es la primera vez que Garfield niega su aparición en la nueva película de superhéroes.

A principios de este año, el actor dijo a Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused que no se le había contactado al respecto de regresar como la estrella de la telaraña para Spider-Man 3.

Cuando Horowitz le preguntó a Garfield si hacerle preguntas sobre Spider-Man arruinarían una sorpresa, el actor respondió: “¡No hay nada que arruinar, hermano!”.

Añadió: “¡No hay nada que arruinar! Es una locura”.

Incluso después de muchas negaciones, los fanáticos aún tienen la esperanza de que Garfield haga un cameo sorpresa en la nueva película después de todo.

El corresponsal de Yahoo Entertainment, Kevin Polowy, escribió en Twitter: “Andrew Garfield merece tres nominaciones al Oscar este año, por Tick, Tick... Boom!, The Eyes of Tammy Faye, y por fingir que no aparecerá en Spider-Man: No Way Home”.