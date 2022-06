Amber Heard concederá su primera entrevista televisada de larga duración desde que perdió la demanda multimillonaria por difamación presentada por su exmarido Johnny Depp.

El 1 de junio, el actor de Pirates, Depp, salió victorioso en su caso de difamación por US$50 millones contra Heard después de tres días de deliberaciones por parte de un jurado, que también le otorgó a Heard una victoria parcial en su contrademanda.

Depp demandó a Heard por US$50 millones por insinuar que la maltrató en el artículo de opinión, titulado: “I spoke up against sexual violence –and faced our culture’s wrath. That has to change” [“Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”].

Aunque no lo mencionó, la estrella de Hollywood de 58 años afirmó que el artículo de Heard afectó su capacidad para trabajar. Mientras tanto, Heard presentó una contrademanda por US$100 millones.

Durante la próxima entrevista con Savannah Guthrie de NBC, que se grabó el 9 de junio, Heard dijo que no “culpa al jurado” por el veredicto.

Haciendo referencia a la “memeificación” del juicio y el aluvión casi constante de ataques en las redes sociales en su contra, agregó: “No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No asumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal”.

“Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y vitriolo, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido un representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

También se refirió a su exesposo como “un actor fantástico” y dijo que entendía por qué la gente lo apoyaba.

La entrevista de Amber Heard será emitida por la NBC esta semana (Win McNamee/Getty Images)

“El equipo legal de Johnny Depp bombardeó a los medios durante días después del veredicto con numerosas declaraciones y entrevistas en televisión, y el mismo Depp hizo lo mismo en las redes sociales”, dijo un portavoz de Heard.

“La Sra. Heard simplemente tenía la intención de responder a lo que hicieron agresivamente la semana pasada; lo hizo expresando sus pensamientos y sentimientos, mucho de lo cual no se le permitió hacer en el banquillo de los testigos”.

Según los informes, la entrevista fue filmada en medio de estrictas medidas de seguridad y en secreto. Deadline también informó que la entrevista no se filmó en el lugar habitual, ni en la sede de 30 Rock de NBC, para garantizar la privacidad.

El jurado otorgó a Depp US$10 millones en daños compensatorios y US$5 millones en daños punitivos. Heard recibió US$2 millones en daños compensatorios. Luego de que se anunciara el veredicto, Depp agradeció al jurado por devolverle la vida.

En una declaración en ese momento, Heard expresó “una decepción más allá de las palabras”, alegando que el veredicto fue un “revés” para las mujeres. Ha decidido apelar el veredicto y, según su abogada Elaine Bredehoft, “no puede pagar” los daños.

El especial está programado para transmitirse el martes 14 de junio y el miércoles 15 de junio en TODAY de NBC antes de que la entrevista completa se publique el viernes 17 de junio en Dateline NBC a las 8 pm, hora del Este, y 7 pm, hora del Centro.