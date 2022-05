ADVERTENCIA: Este artículo contiene denuncias de violencia física y sexual que algunos lectores pueden encontrar angustiantes.

Amber Heard subió al banquillo de los testigos en el caso de difamación que la enfrenta a Johnny Depp en Virginia.

Depp demandó a Heard por supuesta difamación por un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post. Ella no lo nombra en el artículo, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el maltrato familiar”. Depp ha pedido US$50 millones por daños y perjuicios.

Heard ha contrademandado a Depp, acusándolo de presuntamente orquestar una “campaña de desprestigio” contra ella y describiendo su propia demanda como una continuación del “maltrato y acoso”. Ella ha pedido US$100 millones en daños e inmunidad contra sus reclamos.

Primero se escuchó a Depp como testigo, y Heard subió al estrado el 4 de mayo. Su testimonio se reanudó el 5 de mayo.

Estas son las partes más comprometedoras de su testimonio hasta el momento:

Amber Heard alega que Johnny Depp la agredió sexualmente con una botella de licor

El jueves 5 de mayo, Heard le dijo al tribunal que Depp presuntamente la agredió sexualmente con una botella de licor durante una pelea en Australia en 2015.

Heard estaba visiblemente angustiada durante su testimonio. Ella dijo que Depp la golpeó de una manera que “la envió al suelo”, y que cuando se levantó, Depp arrojó una botella en su dirección. Ella dijo que en cierto punto él tenía una botella rota junto a su cara y cuello, y le dijo que “le cortaría la cara”.

Heard dijo que sus recuerdos de la noche le llegaron como “destellos”. Eventualmente, dijo, Depp estaba arrojando botellas en su dirección y ella podía “sentir que se rompía un vidrio detrás [de ella]” y una botella pasó junto a su cabeza, lo que la dejó “aterrorizada”.

Ella dijo que Depp le rasgó el camisón por el pecho y que el camisón finalmente se rasgó por completo, dejándola desnuda.

Ella alegó que Depp comenzó a golpear la pared junto a su cabeza y a sujetarla por el cuello. En cierto punto, aseguró que Depp terminó “sobre [ella]”, diciéndole que había “arruinado [su] maldita vida”.

“No podía respirar, no podía comunicarme con él, no podía levantarme”, aseveró. “No sé cómo terminó eso. No sé cómo, no sé qué pasó después”. Heard sollozó mientras continuaba: “Lo siguiente que recuerdo es que estaba inclinada hacia atrás en la barra, lo que significa que tenía el pecho hacia arriba. Estaba mirando la luz azul. Mi espalda está en la encimera y pensé que me estaba golpeando. Sentí esta presión en mi hueso púbico. Pensé que me estaba golpeando. Podía sentir su brazo moviéndose y parecía que me estaba golpeando. Pero podía sentir esta presión”.

Heard dijo que recordaba estar quieta, sin querer moverse, mirando alrededor de la habitación y viendo botellas rotas y vidrios rotos. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota, no sabía si la botella que él tenía dentro de mí estaba rota”, dijo. “No podía sentirlo. No sentí dolor. No sentí dolor. No sentí nada. ... Miré a mi alrededor y vi tantos vidrios rotos. ... Solo recuerdo haber pensado ‘Por favor, Dios, por favor. Espero que no esté rota’”.

Amber Heard alega que Johnny Depp la agredió sexualmente mientras buscaba su cocaína

Heard alegó el miércoles 4 de mayo que Depp una vez la agredió sexualmente mientras buscaba sus drogas, luego de acusarla de esconder su cocaína.

“Comienza a cachearme o dijo que me iba a cacher, no recuerdo, pero rasgó mi vestido, la correa, la parte superior de mi vestido”, dijo a la corte. “Me acababa de teñir esta cosa yo misma, de rosa... Agarra mis senos, toca mis muslos, me arranca la ropa interior y procede a hacer una búsqueda en la cavidad. Dijo que estaba buscando sus drogas, su cocaína. Su coca”.

Heard agregó: “Me preguntaba cómo alguien que no consumía cocaína y estaba en contra, cosa que en sí mismo estaba causando problemas en nuestra relación... ¿Cómo podría yo esconder, por qué escondería sus drogas? ¿Estaba insinuando que yo la consumía, o algo así? No tenía sentido. Y él me decía: ‘Vamos a realizar una búsqueda en la cavidad’. Simplemente metió sus dedos dentro de mí. Y yo me quedé allí mirando la estúpida luz. No sabía qué hacer. Me quedé allí mientras él hacía eso, mientras él revolvía sus dedos”.

Amber Heard alega que los celos de Johnny Depp afectaron su carrera

Heard había alegado que Depp la hacía sentir “sucia” con respecto a su carrera como actriz, y que sus celos la hacían evitar papeles que involucraran escenas de sexo y atuendos reveladores.

“No podía tener una escena de sexo”, agregó. “No sucedió todo de golpe, por supuesto, fue poco a poco”.

Heard también alegó que Depp la acusó de tener aventuras con algunas de sus coprotagonistas y una vez la sometió a un interrogatorio violento sobre una escena de sexo con su coprotagonista James Franco.

“Fui educada. Me aseguré de responder la cantidad mínima que pude. Me moví lentamente. Estaba tratando de ser cortés pero no involucrarme, porque no había forma de ganar”, relató.

“Y siguió adelante, siguió preguntándome. Eventualmente, pasó de ‘¿Tienes algo que decirme?’ a ‘¿Quieres decirme cuánto te gustó? Dime, ¿te pasó la lengua?’ Se puso peor y peor”.

“Pasó de preguntarme cómo fue mi escena de besos o cómo fue la escena de sexo a preguntarme qué había hecho James Franco en la escena, y luego a ser muy explícito sobre mi cuerpo… estaba diciendo cosas realmente asquerosas sobre mi cuerpo, sobre cómo me gustó, cómo respondí. Y luego comenzó a burlarse de mí directamente. ‘Sé que te gustó’. Me llamó una buscona. Me llamó p**a”.

Heard alegó que esa conversación se convirtió en un altercado físico durante el cual Depp la abofeteó en la cara y la pateó en la espalda con su bota.

Amber Heard dice que pensó que Johnny Depp la iba a matar durante una agresión física

Heard dijo que pensó que Depp la iba a matar durante una pelea.

“Ni siquiera recuerdo haber sentido el dolor, solo recuerdo haber escuchado el sonido de la voz de Johnny”, dijo desde el estrado de los testigos.

“Se acercó a mi cara y gritaba una y otra y otra vez, cada vez sonaba más fuerte y más desesperado, ‘Te odio, te odio, te odio, te odio’, una y otra vez. ‘Te odio’”.

“Luego golpeó la parte posterior de mi cabeza, con el puño, y ni siquiera recuerdo haber sentido dolor, solo podía escucharme gritar hasta que ya no pude escucharme más”.

“Podía escucharlo decir que me iba a matar y que sonaba como un animal con dolor cuando decía que me odiaba.

“Sonaba como si estuviera a punto de llorar, o algo en su voz era diferente, sonaba diferente, sonaba como si estuviera en agonía, era agudo y fuerte”.

Ella agregó: “No sé cuántas veces, simplemente me golpeó una y otra y otra vez y me quedé muy quieta, y sentí que mi cuerpo estaba en silencio”.

“Y pensé: 'Así es como me muero, me va a matar ahora. Me va a matar y ni siquiera se habrá dado cuenta. No podía respirar. Recuerdo haber intentado gritar y no pude gritar”.

Amber Heard cuenta la primera vez que presuntamente Johnny Depp la golpeó

Heard ha compartido varios relatos de incidentes durante los cuales dice que Depp fue físicamente violento con ella.

Cuando se le pidió que contara la primera vez que presuntamente Depp la golpeó, Heard dijo: “Es aparentemente tan estúpido, tan insignificante. Nunca lo olvidaré. Cambió mi vida”.

Ella alegó que ella y Depp estaban “sentados en el sofá... hablando... teniendo una conversación normal”.

“No hubo peleas, discusiones, nada”, recordó. “Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba consumiendo cocaína porque había un frasco, un frasco de cocaína sobre la mesa”.

Ella dijo que le preguntó a Depp sobre un tatuaje en su brazo.

“Y para mí, solo parecían marcas negras”, dijo. “No sabía lo que decía. Parecía un tatuaje confuso y descolorido que era difícil de leer”.

Heard dijo que Depp le respondiço que el tatuaje decía “wino”.

“Pensé que estaba bromeando, porque no parecía que dijera eso en absoluto. Y me reí. Fue así de simple. Solo me reí, porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó en la cara”, aseguró.

“Y me reí. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé: ‘Esto debe ser una broma. Esto debe ser una broma’. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, como riendo todavía, pensando que él también iba a empezar a reír, para decirme que era una broma, pero no lo hizo. Él dijo: ‘¿Crees que es tan gracioso? ¿Crees que es gracioso, infeliz? ¿Crees que eres una infeliz graciosa? Y me volvió a abofetear. Me quedó claro que ya no era una broma”.

Amber Heard testifica sobre supuesto consumo de drogas de Johnny Depp

El testimonio de Heard ha incluido varias menciones de lo que ella dice que era su consumo de drogas y alcohol.

“No me di cuenta en ese momento que ya me había vuelto muy sensible a estos pequeños cambios, porque mi vida cambiaba dependiendo de lo que él estaba tomando”, dijo durante una parte de su testimonio sobre presuntos incidentes que datan de 2014.

Heard también dijo que se acostumbró a “diferentes versiones” de su entonces esposo.

Dijo que él había sido “el amor de [su] vida”, pero “también era esa otra cosa”.

“Y esta otra cosa era [esta] cosa horrible, horrible que saldría y tomaba el control”, dijo. “Y no podías ver al Johnny que yo amaba debajo. Era esta otra cosa”.