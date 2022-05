El jueves 5 de mayo, por la mañana, Amber Heard continuó con su testimino en el juicio por difamación y le mostraron al jurado imágenes de Johnny Depp presuntamente desmayado después de consumir drogas.

Heard dijo que ella “buscaba pistas” en términos del consumo de alcohol y drogas de Depp.

“Se desmayaba, se ponía mal y perdía el control de sí mismo. Y la gente lo encontraba y lo recomponía... Yo tomaba fotos para documentarlo”, declaró.

En términos de adicción, dijo que “tenías que tocar fondo” para poder mejorar.

Heard dijo que notó un “cambio de patrón” en Depp, como que se dormía en medio de una conversación.

Luego se le mostró al tribunal una foto de Depp que parecía estar dormido en una silla. Heard aseguró que esta imagen fue tomada en las Bahamas después de un “periodo de sobriedad”. Agregó que Depp luego comenzó a beber nuevamente con su amigo, el actor británico Paul Bettany.

En otra imagen que se mostró al tribunal, Depp está desplomado hacia adelante. Heard dijo que estaba “en un atracón de drogas, sin comer, poco o nada de sueño... y que eso continuaba todo el día”.

Johnny Depp desmayado tras consumir drogas, según declaró Amber Heard (Court documents)

El juicio de Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias haría justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo cual dicen que es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda de US$100 millones contra Depp por las molestias, así como inmunidad de sus acusaciones.