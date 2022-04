Amber Heard salió con el gerente general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, incluso cuando intentaba reconciliarse con Johnny Depp, dijo el agente de la expareja en su juicio por difamación.

Se le preguntó a Christian Carino sobre la relación de Heard y Musk en un testimonio de deposición pregrabado que se reprodujo para el jurado en el juicio multimillonario en Fairfax, Virginia.

“No sé si estaban saliendo, pero definitivamente habían pasado tiempo juntos”, dijo a los abogados en su declaración.

Luego se le preguntó cuánto tiempo después de una reconciliación en San Francisco que él ayudó a organizar entre Heard y Depp, descubrió que ella estaba saliendo con el jefe de Tesla.

“No sé exactamente cuánto tiempo, pero no mucho después”, respondió.

Algunos de los mensajes de texto de Carino con Heard se compartieron con el tribunal, y en uno de 2017 ella se quejó de su ruptura con Musk.

“¿Por qué estarías triste si no estuvieras enamorada de él en un principio?”, le respondió Carino.

Y agregó: “Me dijiste mil veces que solo estabas llenando el espacio”.

Durante las declaraciones de apertura al comienzo del juicio, los abogados de Heard le dijeron al jurado que Depp había estado “obsesionado” con Musk, lo que provocó que la estrella de Hollywood sonriera en respuesta.

Y en su juicio por difamación en el Reino Unido contra el periódico The Sun, que perdió en 2020, salió a la luz un mensaje de texto de Depp a Carino en el que criticaba al empresario por su relación con Heard y lo llamó “Molusco”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”).

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando tenía la edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias fuera a hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo que dicen que es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard ha presentado una contrademanda por US$100 millones contra Depp por las molestias, así como inmunidad de sus acusaciones.