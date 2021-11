La próxima nueva temporada de It's Always Sunny in Philadelphia ya tiene fecha de estreno.

Rob McElhenney, co-creador y estrella del programa, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram el día de hoy (3 de noviembre).

Cuando salga al aire, el programa se convertirá en la serie de comedia de live-action con mayor duración en la historia de la televisión, al superar a The adventures of Ozzie and Harriet, que se emitió durante 14 temporadas en ABC entre 1952 y 1966 y que posee el récord actual.

Los dos primeros episodios de los ocho nuevos saldrán al aire el 1 de diciembre, y una vez más contarán con Mac (Rob McElhenney), Charlie (Charlie Day), Dennis (Glenn Howerton), Dee (Kaitlin Olson) y Frank (Danny De Vito).

A principios de este año, McElhenney reveló el título del primer episodio de la nueva temporada: “2020: Year In Review”. El episodio fue escrito por McElhenney, Day y Howerton.

Puedes ver la publicación de McElhenney aquí:

It's Always Sunny in Philadelphia comenzó a transmitirse en 2005 en FX y ahora se transmite en su canal asociado FXX.

El co-creador Rob McElhenney ha indicado anteriormente que el programa seguirá existiendo mientras el entusiasmo de los fanáticos permanezca intacto.

“Nos lleva unos cinco meses hacer una temporada de Sunny. Llevamos ese período tatuado en el corazón. Vamos a seguir haciéndolo para siempre si la gente sigue viéndonos”, dijo en enero durante una gira de prensa, según Deadline.

FX dio a conocer su lista de programación el año pasado y reveló que Atlanta, Fargo, American Horror Story, Archer y Dave tendrían nuevas temporadas.