La cantante mexicana Alejandra Guzmán recordó los momentos complicados que vivió como consecuencia del tratamiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos al cual se sometió en 2009 y que casi le cuesta la vida.

En entrevista con el también mexicano Yordi Rosado, la cantante abrió su corazón y se sinceró sobre lo difícil que fue superar dicho tratamiento en el cual le colocaron una sustancia llamada metil metacrilato , misma que afectó severamente su salud.

“Ha sido una lucha muy dura, ha sido una lucha muy larga en la cual he aprendido las curvas, las rectas y todo”, confesó Guzmán, hija de dos emblemas de la farándula mexicana, Enrique Guzmán y Silvia Pinal .

La primera intervención quirúrgica a la que se sometió la intérprete para intentar retirar la sustancia fue en octubre de 2009 y desde entonces, Guzmán se ha tenido que someter a cerca de 40 operaciones para retirar de manera gradual el polímero que cambió su vida de manera drástica.

“Tengo una historia clínica que ¡Wow! Me deben cambio ahí en el hospital. Soy la V.I.P de ahí”, dijo entre risas la cantante quien afirmó que actualmente se encuentra estable de salud.

“Yo ya no me siento mal. Siento que mi cuerpo ya no tiene casi nada porque me han rebanado una tras otra, pero amo mis cicatrices, amo sentirme bien y ahora creo que me acepto más que antes, ahora me quiero más que antes, ahora me cuido más que antes”, abundó Guzmán.

La intérprete de éxitos como “Llama por favor” o “Yo te esperaba” reconoció que debido a la desesperación que vivió tras la gran cantidad de cirugías para intentar extraerle la sustancia de su cuerpo pensó en claudicar.

“Tengo mucho que agradecer de estar viva y de estar bien”, comentó la cantante. “Una vez sí le hablé a mi papá y por eso me puse esta calaca aquí en el oído, porque me llegaba la muerte a decir: ‘Vámonos’, y yo: ‘No’. Le hablé y dije: ‘Papi, ya quiero tirar la toalla, ya estoy cansada’”.

Asimismo, debido a la complejidad para retirar el polímero de la piel de la cantante, Guzmán reconoció que firmó un documento en donde autorizó que le hicieran “experimentos” que permitieran salvarle la vida.

“Yo firmé. Hagan experimentos conmigo, no los voy a acusar si me muero ni nada”, narró la intérprete de “Eternamente Bella”. “Uno de ellos [doctores] me dijo ‘que pantalones tienes’ y le dije ‘sí señor, porque quiero vivir”.

La rockera admitió que fue gracias al apoyo de su familia, principalmente de su papá y a las ganas de regresar a los escenarios los motivos por los cuales logró salir adelante y dejar el hospital.