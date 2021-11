Adele ha hablado con franqueza sobre su divorcio y cómo la experiencia empeoró estando en el ojo público; además reveló que el proceso la dejó “j*didamente devastada” y “avergonzada”.

La cantante de Easy On Me, de 33 años, quien solicitó el divorcio de su exmarido Simon Konecki en 2019, discutió las razones de la separación con la revista Rolling Stone, en la que reveló que “simplemente no le gustaba quién era”.

“Yo realmente no me conocía a mí misma”, expresó. “Pensaba que sí. No sé si fue debido a mi retorno de Saturno o si fue porque estaba bien y verdaderamente acercándome a los treinta, pero simplemente no me gustaba quién era”.

La cantante también admitió que había querido sentirse establecida y feliz, pero que nunca se sintió realmente “realmente presente” en su relación con Konecki, con quien comparte a su hijo Angelo de nueve años.

“Me entristeció mucho”, dijo al darse cuenta.

Según Adele, los sentimientos de tristeza en torno a su divorcio se intensificaron cuando la noticia se hizo pública: “Que tanta gente que no conocía supiera que no pude hacer eso funcionar... me devastó. Estaba avergonzada”.

“Nadie me hizo sentir avergonzado, pero una siente que no hizo un buen trabajo”.

Adele también recordó sentirse desconcertada por la respuesta de los fanáticos ante la noticia, ya que la gente estaba triste por ella y emocionada ante la perspectiva de que el impactante suceso la impulsara a crear nueva música. La cantante, sin embargo, dijo que esto le hizo preguntarse si le “agradaba” a sus fans.

“Durante algo así, ese tipo de cosas importantes que suceden en la vida, tu mente piensa esas cosas: ‘¿Por qué no les agrado? ¿Por qué escribirían eso si me han seguido durante 10 años?’”, reveló Adele. “Pero en realidad, esa no es su responsabilidad. En realidad, su responsabilidad como aficionado es querer un buen disco y esperar que cumpla con lo prometido. Así que no me lo tomé tan en serio y todo estuvo bien”.

Esta no es la primera vez que Adele se sincera sobre su divorcio, pues como le dijo anteriormente a Vogue en octubre, en su primera entrevista en cinco años, espera que su nuevo álbum 30 , que se lanzará el 19 de noviembre, ayude a explicar la separación de la pareja a su hijo.

“Mi hijo ha tenido muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta”, declaró al medio. “Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en pos de mi propia felicidad.

“A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”.

Aunque la pareja decidió terminar su matrimonio, Adele, quien se mudó a Los Ángeles luego del divorcio, ha mantenido una relación cercana con Konecki, quien ahora vive en la casa enfrente a la de la estrella.

Durante la entrevista con Rolling Stone, la intérprete de Someone Like You también habló sobre su nueva relación con el agente deportivo Rich Paul, a quien conoció en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace unos años, pero con quien volvió a conectarse este año.

Según Adele, quien describió su relación con Paul como la más “increíble, sincera y fácil” que jamás haya tenido, aún no les había contado a sus amigos sobre su nueva relación cuando se supo la noticia.

“Realmente no se lo dije a muchos de mis amigos al principio porque quería guardármelo para mí”, explicó, y agregó que “ninguno de ellos lo creyó” cuando fotos de la pareja tomadas en julio durante una salida a un centro comercial de rebajas fueron publicadas.

Adele hizo oficial la relación en Instagram en septiembre, cuando publicó una foto en blanco y negro de ella y Paul en la boda de un amigo.