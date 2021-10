Al leer la última entrevista de Adele, la primera en cinco años, se siente como si estuvieras sentado con un amigo, en este caso, uno que no has visto en años, porque nadie ha visto a la estrella en años, a pesar de la pandemia. Y en ese tiempo, tienes mucho que ponerte al día. Cosas de Big Life de las que hablar: divorcio, maternidad, encontrar el amor de nuevo, perder peso y un nuevo trabajo (o, en el caso de Adele, un nuevo single y un álbum muy esperado que saldrá).

Y ese es el atractivo de Adele. Puede ser una superestrella mundial con una voz que puede romper corazones, una que tiene que esconderse de los paparazzi (pasó encerrada "fuera de la red" en Beverly Hills con su hijo de nueve años, Angelo), pero también tiene 33 años. Es una mujer que el año anterior ha pasado por angustia todos los días, y resuena.

Para leer lo que dice sobre la ruptura de su relación; para empatizar con la "culpa de mamá" que lleva, al igual que el resto de nosotros (la cantante reveló que su nuevo álbum, 30, es un intento de explicar su divorcio a su hijo, y agregó: "Mi hijo ha tenido muchas preguntas. Las preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta, como "¿por qué no pueden seguir viviendo juntos?") Se sienten exquisitamente íntimas y familiares. Es como si estuviéramos sentados en un acogedor bar de vinos, poniéndonos un poco melancólicos mientras hablamos de cómo hemos sobrevivido a la agitación de una ruptura, seguros de que un abrazo y su risa estridente característica nos esperan para calmarnos en el final de la misma.

Debido a que Adele nos "atrapa", habla por todos nosotros. Ya sea a través de la letra de su canción, lamentando con tristeza "la que se escapó" en Someone Like You, o a través de su franqueza cuando habla sobre el impacto de su separación matrimonial en su hijo ("Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando él tiene veintitantos o treinta años, quién soy yo y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”, reveló en su nueva canción), podemos relacionarnos.

"A veces lo hacía realmente infeliz", agregó en la entrevista de Vogue. "Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar".

No puedo contar la cantidad de conversaciones similares que he tenido sobre este tema. Como Adele, tengo un hijo de nueve años; como Adele, he experimentado una ruptura matrimonial en los últimos años, al igual que varios de mis amigos; como Adele, “definitivamente elegí a la persona perfecta para tener a mi hijo”, como expresó en la entrevista, y “es una de las cosas que más me enorgullece de haber hecho”. A pesar de la ruptura matrimonial, cuando leí lo que mencionó sobre estar “increíblemente cerca” de su exmarido - “Le confiaría mi vida”, dijo - sentí una oleada de reconfortante reconocimiento.

Para personas como Adele, que han pasado por el final de una relación, ella describió que se había vuelto “simplemente ya no más adecuada para mí”, diciendo: “No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable y desgraciada, pero habría sido miserable si no me hubiera puesto primero a mí misma”- que a veces puede sentir como que están siendo estigmatizados; juzgado por “fallar” en algo, por no hacerlo funcionar. Solo, mire la forma en que se habló de la separación de alto perfil entre Bill y Melinda Gates: la propia Melinda dijo que su matrimonio estaba " irremediablemente roto", ya que la searación dejó al mundo "tambaleándose". Adele asintió con la cabeza a esto también, diciendo que era "vergonzoso".

“Estaba avergonzada”, reveló. “Estaba realmente avergonzada. Esa cosa de no poder hacer que algo funcione. Nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo, incluso por las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante. Cómo nos dicen que lo aguantemos".

Ella agregó: "Es ridículo", aseguró. “Creo que a la gente le encanta retratar a una mujer divorciada como si estuviera fuera de control, como, 'Oh, debe ser una loca. Porque ¿qué es una mujer sin marido? Es una tontería".

Y esa es la marca registrada de Adele, su deliciosa franqueza, su capacidad para ser tan completamente real, con una voz de canto que es simultáneamente etérea; sus letras son sinceras, conmovedoras y dolorosamente identificables. Por eso la amamos. Adele puede tener 33 años, pero no se irá a ninguna parte, y al igual que lo hizo con sus álbumes anteriores, 19 , 21 y 25 , este último lanzamiento simplemente marca la siguiente etapa de su vida, de todas nuestras vidas. Tenemos suerte de acompañarnos en el viaje.