Adele habla sobre la depresión posparto y el “duelo” por quién solía ser

Adele habló con franqueza sobre el "duelo" por la persona que era antes de convertirse en madre, mientras habla sobre su experiencia con la depresión posparto.

La cantante de “Someone Like You”, que comparte a su hijo Angelo de nueve años con su ex marido Simon Konecki, habló sobre su experiencia con la maternidad durante una entrevista con The Face, donde reveló que hay "seguro algunos elementos" de ella misma que ella no cree que ella “alguna vez regrese”.

Según Adele, uno de los mayores cambios desde que le dio la bienvenida a su hijo en 2012 fue la pérdida de libertad, y la cantante señaló: “Más que nada, es la libertad de poder hacer lo que quieras, cuando quieras. Ir a cualquier lado y no tener que priorizar a nadie más.

"Mientras que mi prioridad número uno con todo lo que hago desde que tuve a Angelo, que está en la vida, en el trabajo, obviamente es mi hijo".

La cantante luego reconoció que no era "una completa desinteresada" antes de tener a Angelo, pero que lamentó algunas de sus libertades anteriores después de convertirse en madre.

“No creo que nunca fui una completa desinteresada antes de tener a Angelo. Todavía tengo esa cosa en la que cada decisión que tomo, pienso en él primero. Y con buena razón. Algunos padres no hacen eso, yo lo hago ”, dijo. “Todavía me hace llorar un poco de vez en cuando. Quizás ya no estoy en duelo, quizás más en anhelo. Un poco como: Oh, ¿qué haría y adónde iría? "

Según Adele, fue más difícil cuando su hijo era pequeño, ya que reflexionó sobre lo difícil que puede ser "dar, dar, dar" a un bebé que "ni siquiera puede hablar contigo".

"Dar, dar, dar, a un bebé o un niño pequeño, cuando ni siquiera pueden hablar contigo, tu cerebro se vuelve un poco blando", dijo, y agregó: "No estás muy estimulada".

La ganadora del Grammy, de 33 años, también reveló que luchó con "una depresión posparto muy grave", que cree que fue causada en parte por las presiones y expectativas que conlleva el convertirse en madre.

Según Adele, se preguntaba qué tipo de madre quiere ser, y la cantante explica que la maternidad se aprende sobre la marcha y que los libros y las experiencias de los demás no son siempre útiles y que hay que tener en cuenta que “es la experiencia de otra persona y todos son de verdad diferentes ”.

Además de la presión de estar a la altura de la madre que quería ser, Adele también reconoció que las realidades cotidianas de la nueva maternidad son difíciles y que sentía que no tenía "acceso" a las cosas que quería o que disfrutaba porque “me hacían quien soy”.

“No tengo tiempo ni para cepillarme los dientes, y mucho menos para escribir un disco o pasar el rato con mis amigos. Mis amigos, mis pasatiempos, las cosas que me gusta hacer sin un bebé, son cosas que me hacen quien soy”, dijo. "Y de verdad no tuve acceso a eso por un tiempo".

A medida que Angelo se hizo mayor, la cantante dijo que la crianza de los hijos se ha vuelto más fácil y que una de las partes más agradables es el humor de su hijo, y Adele afirma que el niño de nueve años es "muy divertido" y un “p***e comediante”.

También señaló que la crianza de los hijos es más fácil cuando los niños tienen la edad suficiente para comunicar sus necesidades y deseos, y agregó que ahora ser madre es “bien p***e divertido”.

Esta no es la primera vez que Adele se sincera sobre sus luchas con la nueva maternidad, como le dijo a Vanity Fair en 2016: "Tuve una depresión posparto muy grave después de tener a mi hijo, y me asustó".

En ese momento, la cantante también reveló que a pesar de amar a su hijo “más que nada”, a menudo deseaba poder hacer lo que quisiera.

“Amo a mi hijo más que a nada, pero a diario, si tengo un minuto o dos, desearía poder hacer lo que quiera, cuando quiera. Todos los días me siento así”, dijo.

La cantante, cuyo nuevo álbum 30 se lanzará el 19 de noviembre, se presentó hace poco frente a su hijo por primera vez durante su concierto especial One Night Only en CBS.

Después de revelar a la audiencia que el concierto marcó la primera vez que Angelo la vio actuar, Adele agregó: "Es el más absoluto honor de mi vida tenerte aquí esta noche, cariño".