10 actores que admitieron odiar sus icónicos personajes

Si bien todos los actores sueñan con trabajar en películas y programas de televisión que les encantan, tendrás dificultades para encontrar artistas de renombre que no hayan protagonizado algunos trapos en el camino.

A lo largo de los años, los actores se han vuelto más vocales sobre los proyectos en los que no disfrutaban trabajar, ya sea por el contenido del guion, su experiencia en el set o la forma en que la película o el programa fue recibido críticamente.

Algunos esperan hasta que termine la filmación, el proyecto se haya lanzado y cualquier contrato haya expirado para hablar sobre su disgusto por su trabajo. Algunos, por otro lado (aquí te miro, Robert Pattinson) no tienen ningún problema en decir exactamente cómo se sienten acerca de sus peores películas, incluso si aún no se han estrenado.

A continuación las estrellas que odiaron sus papeles más icónicos, y sus razones...

Robert Pattinson - Twilight

Robert Pattinson nunca ha ocultado exactamente su odio por Twilight. Es posible que el actor haya alcanzado el estatus de rompecorazones como el vampiro Edward Cullen de rostro fresco y muy tupido en la franquicia, pero ya estaba diciendo que “odiaría sin pensar” las películas si no estuviera en ellas antes de que terminara la franquicia. “Es extraño ser parte de eso, algo así como representar algo que no te gusta en particular”, dijo en ese momento.

Katherine Heigl - Pregnant

Interpretando a una mujer que queda embarazada después de una aventura de una noche, Katherine Heigl protagonizó esta comedia de Judd Apatow de 2007 junto a Seth Rogen, pero admitió en una entrevista de 2008 que sentía que el papel (y la película en sí) era "un poco sexista". “Pinta a las mujeres como musarañas, sin humor y tensas, y pinta a los hombres como tipos adorables, tontos y amantes de la diversión”, dijo. “Estoy jugando como una perra; ¿Por qué está siendo tan aguafiestas? ¿Por qué es así como estás retratando a las mujeres?". Sin embargo, más tarde dijo que no odiaba completamente la película y agregó: "Simplemente no me agradaba".

Marlon Brando -A Streetcar Named Desire

Marlon Brando desempeñó muchos papeles icónicos a lo largo de su carrera, uno de ellos fue el de Stanley Kowalski en A Streetcar Named Desire de 1951. Brando ya había interpretado el papel en Broadway y obtuvo una nominación al Oscar por su actuación, pero luego admitió que odiaba tanto al personaje como al símbolo sexual que le otorgaba. En su autobiografía de 1994, el actor llamó al personaje un "neandertal" y un "boca babosa con jeans azules".

Jason Segel -How I Met Your Mother

Interpretar a un personaje en un programa de televisión presenta diferentes desafíos para filmar, especialmente si terminas en una comedia de situación que dura nueve temporadas y más de 200 episodios. Este fue el desafío al que se enfrentó Jason Segel cuando interpretó a Marshall Eriksen en How I Met Your Mother, quien era muy consciente de que era el "mayor problema del mundo". "Cuando tu ídolo es Peter Sellers, interpretar a un personaje durante ocho años no es lo que estás tratando de hacer", dijo Segel en 2010, admitiendo que no sentía que tuviera "mucho más que ofrecer" como Marshall.

Christopher Plummer -The sound of music

Cuando Christopher Plummer murió a principios de este año, muchos fanáticos recordaron su actuación como el patriarca de la familia Von Trapp, Georg, en The Sound of Music, como su mejor papel. Sin embargo, el actor admitió en una entrevista de 2011 que consideraba que su turno junto a Julie Andrews en la película musical de 1965 era uno de sus papeles más difíciles, principalmente porque “fue tan horrible, sentimental y pegajoso. Tuviste que trabajar muy duro para intentar infundirle un poco de humor minúsculo".

Halle Berry -Catwoman

No todos los actores tienen ganas de subir y aceptar un premio Golden Raspberry (otorgado a las peores películas del año), pero Halle Berry estuvo de acuerdo cuando recibió el premio a la peor actriz por Catwoman en 2006. “Quiero agradecer Warner Bros por darme la oportunidad de participar en esta terrible película”, dijo a la multitud. "Esto es lo que necesitaba mi carrera: ir de arriba a abajo".

Alec Guinness -Star Wars

Alec Guinness odió tanto su interpretación de Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de Star Wars que ni siquiera duplicar su salario lo mantuvo feliz. Describió la escritura de George Lucas como "basura", y agregó: "Nada de eso hace que mi carácter sea claro o incluso soportable". También describió el proceso de filmación como “tedioso hasta cierto punto: ardiente, aburrido e indeciso”. Ay...

Faye Dunaway - Mommie Dehest

Cuando Faye Dunaway aceptó interpretar a Joan Crawford en la película Mommie Dehest de 1981, esperaba ofrecer a los espectadores una "ventana al alma torturada". En cambio, dijo en una entrevista de 2016, la película se jugó como un "campamento", y Dunaway se preocupó de que los espectadores asumieran que ella era como la estrella de la pantalla grande. "Creo que cambió mi carrera en una dirección en la que la gente irremediablemente tendría una impresión equivocada de mí, y eso es algo muy difícil de superar", dijo. “Debería haberlo sabido mejor, pero a veces eres vulnerable y no te das cuenta de en lo que te estás metiendo. Es una pena que sintieran que tenían que hacer ese tipo de película".

Blake Lively - Gossip Girl

Blake Lively se hizo un nombre interpretando a la adolescenteIt Girl Serena van der Woodsen en Gossip Girl, un drama de mediados de los noventa que todavía ama a los fanáticos de hoy. Sin embargo, la actriz ha enumerado previamente el programa como uno de sus papeles menos favoritos, diciendo que encontró el trabajo "poco estimulante" y odiaba al personaje y los mensajes presentados por el programa. “A la gente le encantó, pero siempre se sintió un poco comprometido personalmente”, admitió en 2015. “Quieres dar un mejor mensaje”. Esperamos que el reinicio de la Generación Z haga que ese elemento sea un poco más correcto.

Caro - Burlesque

En 2010, el musical Burlesque, Cher regresó a la actuación para protagonizar junto a Christina Aguilera como una mujer que dirige un bar de burlesque (lo has adivinado). El proyecto fue considerado una especie de fracaso crítico y Cher ha expresado su disgusto por la película, diciendo que tanto el director Steve Antin como el guion de la película eran "realmente terribles" en una entrevista de 2018. También lamentó la falta de historia o trama romántica para su personaje, y agregó: “En Burlesque, que era horrible, no tenía ningún interés amoroso, estaba dirigiendo esta, así era yo... Podría haber sido mucho mejor película. Siempre fue triste que no fuera una buena película”.