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Zurdo de los Yankees Carlos Rodón vuelve de la lista de lesionados para abrir ante Orioles

YANKEES-RODÓN
YANKEES-RODÓN (AP)

El zurdo de los Yankees Carlos Rodón saldrá de la lista de lesionados y abrirá en Baltimore el martes.

Es un giro para Nueva York, que previamente había indicado que Rodón haría ese día una apertura en ligas menores. A principios de este mes realizó dos salidas en ligas menores, una en Triple-A y otra en Doble-A Somerset.

Rodón ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 3 de julio por inflamación en el codo izquierdo. Recibió múltiples inyecciones, incluidas unas de plasma rico en plaquetas, y lanzó 29 de 48 pitcheos en zona de strike en su primera salida de rehabilitación con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el 11 de agosto.

Permitió tres carreras y tres imparables en 2 2/3 entradas contra Rochester, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Rodón se reincorporará a una sólida rotación de los Yankees que también incluye a Cam Schlittler, Gerrit Cole, Will Warren y Ryan Weathers.

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En la cuarta temporada de un contrato de seis años y 162 millones de dólares, Rodón tiene marca de 4-2 con efectividad de 3,30 en nueve aperturas, después de perderse el primer mes mientras se recuperaba de una cirugía de codo en la temporada baja. Regresó a inicios de mayo y tuvo problemas de control en sus primeras tres aperturas. Estaba 4-0 con efectividad de 2,97 en sus últimas seis salidas antes de ingresar a la lista de lesionados.

Rodón fue operado el 15 de octubre para retirar cuerpos sueltos en el codo izquierdo y rebajar un espolón óseo. Luego sufrió un contratiempo a finales de marzo, cuando sintió tirantez en el isquiotibial derecho mientras lanzaba en el complejo de los Yankees en Florida.

Rodón tuvo marca de 18-9 con efectividad de 3,09 la temporada pasada y está 41-28 con efectividad de 3,93 en 88 aperturas desde que se unió a los Yankees.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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