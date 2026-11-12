Yordan Álvarez y Zack Wheeler ganan premios al Regreso del Año en Grandes Ligas

El lanzador de Filadelfia Zack Wheeler recibió el miércoles el premio al Regreso del Año en la Liga Nacional y el bateador designado de Houston Yordan Álvarez obtuvo el galardón de la Liga Americana.

Álvarez también fue seleccionado para el Premio Edgar Martinez al Bateador Designado Sobresaliente, con lo que el cubano cortó una racha de cinco triunfos consecutivos de Shohei Ohtani.

Tanto Álvarez como Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, ganaron los Premios Hank Aaron por sus desempeños destacados con el bate.

Mason Miller, de San Diego, se hizo acreedor del Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año en la Liga Nacional y Bryan Baker, de Tampa Bay, obtuvo el trofeo Mariano Rivera al Relevista del Año en la Liga Americana.

El presidente de operaciones de béisbol de los Rays, Erik Neander, fue elegido Ejecutivo del Año por segunda vez tras obtener la distinción en 2019.

Wheeler, derecho de 36 años, tuvo una marca de 14-5 con una efectividad de 3,00 en 28 aperturas. Ponchó a 193 y otorgó 47 bases por bolas en 162 innings.

El año pasado ostentó una foja de 10-5 con efectividad de 2,71 en 24 aperturas. No lanzó después del 15 de agosto y se sometió a una cirugía de descompresión torácica.

Álvarez, de 29 años, ganó su primer título de bateo de la Liga Americana, con un promedio de .316. Pegó 42 jonrones, empujó 106 carreras y logró un OPS de 1,033 en 158 juegos, la mayor cifra de su carrera.

En 2025 estuvo limitado a 48 juegos debido a una fractura en la mano derecha y un esguince en el tobillo izquierdo.

La votación fue realizada por los 30 reporteros asignados a equipos de MLB.com.

Otros que recibieron votos en la Liga Nacional incluyeron al derecho dominicano de Miami Sandy Alcántara, al relevista de Cincinnati Tejay Antone, al infielder de los Padres Ty France, al jardinero de Atlanta Michael Harris II, al derecho de Pittsburgh Jared Jones, al jardinero de Milwaukee Garrett Mitchell y al zurdo venezolano de Arizona Eduardo Rodriguez.

En la Liga Americana recibieron votos los derechos de los Yankees de Nueva York Paul Blackburn y Gerrit Cole, el lanzador de Cleveland/Washington Foster Griffin, el zurdo de Tampa Bay Shane McClanahan y el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout.

Entre los votantes de los premios para los relevistas estuvieron Hoffman, Rivera, los también miembros del Salón de la Fama Rollie Fingers y Billy Wagner, así como John Franco, Joe Nathan y Troy Percival.

Más temprano, Miller y Louis Varland, de Toronto, ganaron los premios inaugurales como Relevistas del Año de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica.

La votación del premio al bateador designado fue realizada por reporteros asignados a equipos, narradores y departamentos de relaciones públicas. Kyle Schwarber, de los Filis, fue segundo por segunda temporada consecutiva.

En cuanto a la votación para Ejecutivo del Año, fue realizada por los 30 equipos, que emitieron sus boletas antes de la postemporada. El presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee, Matt Arnold, terminó segundo tras ganar los dos años anteriores.

Ganadores anteriores y jugadores distinguidos votaron en los Premios Hank Aaron.

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