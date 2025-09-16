Yordan Álvarez sale del juego de Astros contra Rangers por esguince en el tobillo izquierdo

El jardinero izquierdo cubano de los Astros, Yordan Álvarez, abandonó el partido del lunes contra los Rangers de Texas con un esguince en el tobillo izquierdo.

Después de anotar desde la primera base debido a un error de lanzamiento de Jack Leiter, en un sencillo dentro del cuadro del puertorriqueño Carlos Correa en la primera entrada, Álvarez fue atendido por un entrenador fuera del dugout de los Astros y luego fue ayudado a bajar los escalones.

Zach Cole entró al juego en el jardín derecho en la segunda entrada, y el dominicano Jesús Sánchez se movió al jardín izquierdo.

El equipo anunció la lesión un par de entradas después de que Álvarez abandonara el juego.

Álvarez llegó al juego del lunes bateando para .273 con seis jonrones y 27 carreras impulsadas, pero ha estado limitado a 47 juegos debido a una fractura en la mano derecha que lo obligó a perderse 101 encuentros.

Los Astros comenzaron el día con una ventaja de dos juegos sobre los Rangers por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

___

