Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Yordan Álvarez sale del juego de Astros contra Rangers por esguince en el tobillo izquierdo

AP Noticias
Lunes, 15 de septiembre de 2025 21:29 EDT
ASTROS-ÁLVAREZ
ASTROS-ÁLVAREZ (AP)

El jardinero izquierdo cubano de los Astros, Yordan Álvarez, abandonó el partido del lunes contra los Rangers de Texas con un esguince en el tobillo izquierdo.

Después de anotar desde la primera base debido a un error de lanzamiento de Jack Leiter, en un sencillo dentro del cuadro del puertorriqueño Carlos Correa en la primera entrada, Álvarez fue atendido por un entrenador fuera del dugout de los Astros y luego fue ayudado a bajar los escalones.

Zach Cole entró al juego en el jardín derecho en la segunda entrada, y el dominicano Jesús Sánchez se movió al jardín izquierdo.

El equipo anunció la lesión un par de entradas después de que Álvarez abandonara el juego.

Álvarez llegó al juego del lunes bateando para .273 con seis jonrones y 27 carreras impulsadas, pero ha estado limitado a 47 juegos debido a una fractura en la mano derecha que lo obligó a perderse 101 encuentros.

Relacionados

Los Astros comenzaron el día con una ventaja de dos juegos sobre los Rangers por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in