Wood anota tras el error de Cruz en el jardín y Nacionales vencen 4-3 a Piratas

James Wood anotó la carrera de la ventaja desde la primera base cuando el jardinero central dominicano Oneil Cruz cometió un error con el doble de Dayton Lile en la octava entrada, y los Nacionales de Washington superaron un déficit de tres carreras en la primera entrada para vencer el domingo 4-3 a los Piratas de Pittsburgh.

Pittsburgh (65-85) terminó un viaje de 1-5 que aseguró que los Piratas firmaran su séptima temporada perdedora consecutiva y la 29na en 33 años. Los Piratas tuvieron corredores en las esquinas en la novena antes de que el novato Clayton Beeter, lanzando por tercer día consecutivo por primera vez en su carrera, ponchara a Bryan Reynolds para su primer salvamento en las grandes ligas.

Washington (62-87) se llevó dos de tres ante los Piratas y ha ganado nueve de sus últimos 13 juegos.

Con el marcador 3-3 en la octava, Isaac Mattson (3-3) le regaló un boleto a Wood y Lile conectó un batazo al jardín izquierdo-central que pasó por Cruz hasta la pista de advertencia, el undécimo error de Cruz esta temporada, tres más que cualquier otro jardinero central de las grandes ligas había cometido hasta el domingo.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 3-2.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 4-2 con una anotada.

