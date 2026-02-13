Wolfsburgo remonta para empatar con Juventus en la Champions femenina; gana Man United

Sarai Linder anotó el jueves en el quinto minuto del tiempo añadido, mientras Wolfsburgo remontó en casa tras ir perdiendo por dos goles para empatar 2-2 con Juventus en los playoffs de la Liga de Campeones femenina.

Manchester United dio un gran paso hacia los cuartos de final tras una victoria 3-0 en el campo del Atlético de Madrid.

Si esa eliminatoria parece prácticamente decidida, la de Wolfsburg y Juventus sigue en el aire. Linder se aseguró de que todo quedara igualado de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Turín, al clavar un empate en la escuadra desde la frontal del área, ya muy adentrado el tiempo añadido.

“Se siente como una victoria conseguir el empate en el último minuto”, comentó el entrenador de Wolfsburg, Stephan Lerch.

Juventus se puso 2-0 poco después de la hora de juego en el AOK Stadion. Ana Capeta abrió el marcador en el sexto minuto y Amalie Vangsgaard amplió la ventaja en el 61.

Pero Wolfsburg reaccionó al encarar los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario.

Janina Minge encendió la remontada al transformar un penalti en el 82.

A medida que el reloj avanzaba, parecía que Juventus conservaría una mínima ventaja para el partido de vuelta, hasta que Linder marcó.

“Estábamos jugando bien, pero en realidad no generamos muchas ocasiones claras. Al final, merecimos el empate y ahora la próxima semana sigue abierto”, señaló Lineth Beerensteyn, del Wolfsburg.

Man United, en control

United le lleva al Manchester una ventaja cómoda tras una victoria dominante en España.

Solo hicieron falta tres minutos para que Elisabeth Terland adelantara a United, tras recibir el pase filtrado de Melvine Malard y definir a la red.

Malard puso el 2-0 en el 39 con un disparo con efecto.

Luego Malard volvió a ejercer de asistente para que Julia Zigiotti Olme marcara con un potente remate.

