Willson Contreras sale de la lista de lesionados y jugará con Medias Rojas ante Reales

El primera base de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras, fue activado el domingo de la lista de lesionados de 10 días y tiene previsto batear como cuarto en el orden en el juego final de la serie contra los Reales de Kansas City.

El venezolano de 34 años ingresó a la lista de lesionados el 31 de agosto por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Contreras lidera a los Medias Rojas con 26 jonrones —la mejor cifra de su carrera— y 79 carreras impulsadas, y llegó con un promedio de .274.

Disputó dos juegos de rehabilitación con Portland, de Doble-A, y se fue de 7-2 con dos carreras impulsadas.

El infielder Anthony Seigler fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por inflamación en la muñeca derecha. Se lesionó durante un swing en la victoria del sábado por 5-1 sobre los Reales.

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