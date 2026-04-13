Willson Contreras brilla con Boston frente a su exequipo en San Luis

Los Medias Rojas de Boston buscaban un revulsivo cuando adquirieron al primera base venezolano Willson Contreras de los Cardenales de San Luis en un canje en diciembre.

Contreras respondió como se esperaba otra vez ante su antiguo equipo el domingo, cuando igualó su récord personal de cuatro imparables y conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada en la victoria de Boston por 9-3 sobre San Luis.

El tres veces All-Star terminó con tres carreras impulsadas —también remolcó tres el sábado por la noche en un triunfo 7-1 sobre los Cardenales.

“Hay una razón por la que lo trajimos, ¿no?”, comentó el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora. “Necesitábamos un bate derecho, y obtuvimos más que eso. Conseguimos a un tipo que está jugando una gran defensa en la primera base. Controla la zona de strike. Se está convirtiendo en un líder en el clubhouse. Es divertido tenerlo cerca”.

Contreras le dio ventaja al abridor dominicano Brayan Bello incluso antes de que se subiera al montículo del Busch Stadium, al conectar un sinker con cuenta de 3-2 en la esquina exterior y enviarlo 411 pies a las gradas del jardín entre derecho y central ante Andre Pallante para poner la pizarra 2-0.

“Como que jugué a unos pequeños juegos mentales”, explicó Contreras. “Me paré en el plato. Me metí en la caja, y todo se le vino abajo. Con cuenta de 3-1, yo no iba a hacer swing. Esperaba algo como un pelotazo o algo así, porque estaba encima del plato. Él ejecutó y, entonces, pensé: no hay manera de que tire un lanzamiento de velocidad reducida aquí. Así que estaba buscando ese sinker, especialmente abajo por el medio, y ahí fue cuando lo conseguí”.

Contreras también conectó sencillos en la tercera, cuarta y séptima. Fue su octavo juego de cuatro hits en su carrera y el primero desde junio de 2023 con los Cardenales, contra los Cachorros de Chicago en Londres.

Sus compañeros en los Medias Rojas han acogido a su nuevo primera base y usaron camisetas con el número 40 de Contreras en la espalda y su apodo, Bowser, en el frente.

Contreras contó que escuchó por primera vez el apodo —que surge de su parecido físico con el personaje del videojuego Super Mario Brothers del mismo nombre— del receptor de los Cardenales, el venezolano Pedro Pagés, y que se popularizó cuando su compañero en Boston Trevor Story empezó a usarlo durante los entrenamientos de primavera.

“Aporta presencia”, manifestó Story, quien también tuvo cuatro hits. “Aporta intensidad y algo de liderazgo también. Nos encanta eso, y es lo que necesitamos. Sí tenemos un grupo más joven, y él ha hecho un gran trabajo integrándose y haciendo que todo funcione. Así que ha sido una gran incorporación, y está jugando bien”.

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