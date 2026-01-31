Stay up to date with notifications from The Independent

Williamson lidera victoria 114-106 de los Pelicans sobre los Grizzlies

Saddiq Bey y Derik Queen anotaron 22 puntos cada uno, Zion Williamson añadió 21 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron el viernes 114-106 a los Grizzlies de Memphis.

Williamson tuvo su cuarto juego consecutivo con más de 20 tantos. Herb Jones sumó 16 unidades para ayudar a los Pelicans a mejorar a una marca de 13-37.

Cam Spencer y Jaren Jackson, Jr. anotaron 16 puntos cada uno para Memphis. Cedric Coward añadió 13 y Jock Landale tuvo 12. Los Grizzlies tienen foja de 18-28.

El base de los Grizzlies Ja Morant no jugó por cuarto duelo consecutivo debido a un esguince en el codo izquierdo. Morant, quien jugó por última vez el 21 de enero contra Atlanta, se ha perdido 25 juegos esta temporada.

Nueva Orleans superó a Memphis 35-15 en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 93-76.

Los Pelicans hicieron cinco triples en el tercer cuarto, incluyendo tres de Jose Alvarado. Nueva Orleans fue igualmente sólido en el aspecto defensivo, manteniendo a los Grizzlies en su segundo cuarto con menor puntuación de la temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

