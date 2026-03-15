Westbrook logra triple-doble en triunfo de Kings por 118-109; Clippers pierden a Leonard

Russell Westbrook sumó 12 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para lograr el triple-doble número 209 de su carrera, y los Kings de Sacramento triunfaron el sábado por 118-109 sobre los Clippers de Los Ángeles.

DeMar DeRozan anotó 27 puntos para liderar a los Kings.

Kawhi Leonard anotó 31 puntos antes de salir por un esguince en el tobillo izquierdo por los Clippers, cuya racha de cuatro victorias consecutivas se detuvo.

Fue el 45.º partido consecutivo de Leonard con al menos 20 puntos, superando el récord de la franquicia de Bob McAdoo establecido durante la temporada 1974-75, cuando el equipo tenía su sede en Buffalo.

Leonard se lesionó cuando quedaban 9:27 minutos del cuarto periodo, mientras mercaba a DeRozan, y cayó de forma incómoda antes de retroceder unos pasos y desplomarse en la cancha. Se levantó rápidamente, pero cojeó de manera evidente hacia el banquillo de los Clippers antes de dirigirse al vestuario.

No regresó al partido y no hubo información inmediata sobre la gravedad de la lesión.

Precious Achiuwa sumó 25 puntos y 13 rebotes, Maxime Raynaud aportó 23 puntos y Daeqwon Plowden añadió 15 por los Kings, que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

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