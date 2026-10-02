Watson lidera serie clave, Szmyt convierte gol de campo de 56 yardas y Browns superan a Steelers

Deshaun Watson lanzó para 268 yardas y colocó a los Browns en posición para que Andre Szmyt convirtiera a 10 segundos del final un gol de campo de 56 yardas, el más largo en su carrera, lo cual redituó el jueves a Cleveland una victoria de 27-24 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Watson, quien completó 24 de 33 pases con un touchdown y una intercepción, acertó cuatro de cinco envíos para 46 yardas en la serie decisiva. Por tercera semana consecutiva, el mariscal de campo encabezó una serie que significó la ventaja en el último cuarto.

Los Browns —que están 3-1 por primera vez desde 2021— tenían una ventaja de 21-7 al final de la primera mitad, antes de que los Steelers reaccionaran para empatar 24-24. Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown de 3 yardas a Pat Freiermuth con 1:44 por jugar.

El propio Rodgers se coló para la conversión de 2 puntos que igualó el marcador.

Rodgers, quien completó 22 de 40 pases para 299 yardas con tres touchdowns y dos intercepciones, tuvo una última oportunidad de meter a los Steelers en rango de gol de campo, pero Grant Delpit le interceptó un envío en la yarda 18 de los Browns con 1 segundo por jugar.

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