Vrabel pide más personal en el centro de repeticiones de la NFL para reducir errores

El entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, instó a la NFL a aumentar el personal en su centro de mando de repeticiones para garantizar que las revisiones de todos los partidos se traten por igual.

Vrabel habló en el Scouting Combine de la NFL el miércoles y le preguntaron sobre los comentarios de principios de esta semana de Troy Vincent, ejecutivo de la liga, quien señaló que la temporada pasada se cometieron algunos errores en las repeticiones en partidos disputados en la ventana de primera hora de la tarde del domingo, cuando hasta nueve encuentros se jugaron de forma simultánea.

“Tenemos que asegurarnos de que cada partido se trate igual — desde el juego estelar del domingo por la noche hasta el juego estelar del lunes o del jueves, o si es uno de esos partidos de la 1:00 que es el sustento de nuestra liga”, manifestó Vrabel, quien es miembro del comité de competencia.

“Así que, si es algo de lo que debemos ocuparnos en la temporada baja, problemas de personal que hay que resolver para que esas jugadas se revisen, tenemos que ser realmente buenos con la repetición porque va a haber errores en el campo. ... Tenemos que llegar a un sistema de repetición que sea lo más cercano posible al 100% de precisión”.

Vincent indicó que esta última temporada hubo 322 pausas para revisiones por repetición, incluidas 171 que se determinaron desde el centro de repeticiones en Nueva York. Comentó que cinco de esas jugadas se gestionaron mal, y que la mayoría ocurrió en la ventana de la 1 de la tarde hora del Este, cuando se disputan más partidos al mismo tiempo.

“Fueron cinco después de que, por así decirlo, dimos un paso atrás y respiramos — cuatro de ellas (fueron) en la ventana de la 1:00”, dijo Vincent. “Es simplemente el volumen y uno piensa: ‘Ah, si tuviéramos que hacer esa otra vez, con solo mirarla’”.

Al menos una de esas jugadas resultó crucial en la carrera por los playoffs. Vincent citó una revisión por repetición en un partido de la Semana 14 que revirtió la decisión en el campo de una intercepción lanzada por Aaron Rodgers, de Pittsburgh. La determinación le costó a Baltimore 46 yardas de posición de campo, y los Ravens finalmente perdieron el partido 27-22 cuando un posible pase de touchdown para tomar la delantera, de Lamar Jackson a Isaiah Likely, fue declarado incompleto tras la repetición.

Esa decisión no fue una de las cinco a las que se refirió Vincent, pero sí señaló que ameritaba más debate sobre qué es o no es una recepción. Una victoria de Baltimore en ese partido le habría dado a los Ravens el título de la División Norte de la AFC en lugar de los Steelers.

Un aumento de personal en el centro de mando de repeticiones durante las franjas con más partidos no resolvería todas las desigualdades en comparación con los encuentros de mayor perfil, que cuentan con muchas más cámaras utilizadas por las cadenas de televisión.

El gerente general de los 49ers de San Francisco, John Lynch, ex comentarista y nuevo integrante del comité de competencia, afirmó que eso también debe abordarse.

“Sí creo que es algo a lo que queremos aspirar como liga”, expresó Lynch. “Creo que se puede lograr cierta uniformidad exigiendo a los equipos que tengan cámaras fijas y cosas así. Sé que todo eso se está discutiendo, pero es una realidad que en los partidos de la 1:00 hay múltiples juegos desarrollándose al mismo tiempo. Así que la sede de Nueva York no va a tener toda su atención puesta en ese partido. Y, dentro de eso, está el elemento del que hablé: simplemente no contar con la cantidad de cámaras y ángulos. Esa es una realidad y algo que tenemos que resolver, porque cada partido es importante en nuestra liga, no solo los juegos estelares”.

