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Vitello y los Gigantes logran su 1ra victoria al vencer 3-2 a Padres y Bader jonronea

GIGANTES PADRES
GIGANTES PADRES (AP)

Harrison Bader conectó contra Walker Buehler el primer jonrón de San Francisco en esta temporada y los Gigantes resistieron con un 3-2 un intento de remontada tardío la noche del lunes de San Diego para darle al mánager novato Tony Vitello su primera victoria.

Ryan Walker estaba a un strike de completar una blanqueada de dos hits cuando permitió un jonrón de dos carreras a Jackson Merrill. Luego, Walker hizo que Xander Bogaerts bateara un rodado para terminar el juego combinado de tres hits y apuntarse el salvamento.

Vitello y los Gigantes tuvieron una serie inaugural miserable y el sábado igualaron un récord de la franquicia al llegar a 20 entradas sin anotar para comenzar la campaña, antes de conseguir por fin una carrera en la tercera entrada de una derrota 3-1.

Los Gigantes también eran el único equipo sin un jonrón este año hasta que Bader envió un lanzamiento 1-2 de Walker Buehler (0-1) contra la fachada del segundo nivel en el jardín izquierdo para abrir la tercera entrada.

Landen Roupp (1-0) permitió dos sencillos, ponchó a siete y dio dos bases por bolas en seis entradas.

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Buehler permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas en su debut con los Padres.

Por los Gigantes, el dominicano Willy Adames de 4-1.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 3-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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