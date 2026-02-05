Vinícius y Bellingham se perderán la visita del Real Madrid a Valencia en La Liga

El Real Madrid estará sin Vinícius Júnior y Jude Bellingham para su visita a Valencia en La Liga española el domingo.

Vinícius se perderá el juego debido a acumulación de tarjetas amarillas. El astro brasileño recibió su quinta amarilla el domingo pasado en la victoria en casa por 2-1 contra el Rayo Vallecano, un resultado que acercó al Madrid a un punto del líder Barcelona.

El magnífico gol de Vinícius ayudó al Madrid a conseguir la victoria contra el Rayo, pero nuevamente fue abucheado por algunos aficionados del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. También fue criticado más tarde después de que los medios españoles informaran que fue visto en París durante su tiempo libre.

Se esperaba que el delantero brasileño enfrentara a un público difícil en Valencia, donde hace tres años fue objeto de insultos racistas que provocaron campañas antirracistas en toda España. Valencia en ese momento ayudó a identificar a los aficionados que insultaron a Vinícius, pero el club no quedó contento con la generalización hecha de todos sus aficionados eran racistas. Los hinchas de Valencia han abucheado a Vinícius cada vez que ha regresado al estadio Mestalla.

Bellingham también ha sido criticado recientemente por los seguidores del Madrid, pero no jugará el domingo debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo contra el Rayo. El equipo no dio un plazo para su recuperación, pero se espera que esté fuera de juego por varias semanas.

El Madrid ha enlazado una racha de seis victorias en la liga. Su último revés se remonta a diciembre: 2-0 en casa contra el Celta de Vigo.

Valencia, que se encuentra en el puesto 16, viene de sufrir una dura derrota en casa por 2-1 ante el Athletic Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey, encajando un gol en el sexto minuto del descuento y se despidió del torneo.

Partidos clave

El líder Barcelona intentará conseguir su 17ma victoria en 18 partidos en todas las competiciones cuando reciba al Mallorca, que ocupa el puesto 14, el sábado.

Los azulgranas, cuyo único revés en esa racha fue el 2-1 en el feudo de la Real Sociedad en enero, ganó a domicilio 2-1 a Albacete a mitad de semana para avanzar a las semifinales de la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid, tercero en la tabla, recibe el domingo al quinto Real Betis, el mismo rival al que enfrentaba como visitante en los cuartos de final de la Copa del Rey el jueves.

Los colchoneros reforzaron su plantilla en el mercado de invierno al fichar al delantero nigeriano Ademola Lookman de Atalanta y al centrocampista mexicano Obed Vargas de los Seattle Sounders de la MLS.

El lunes, el cuarto Villarreal recibe al sexto Espanyol.

Jugadores a seguir

El Atlético probablemente presentará a los recién llegados Lookman y Vargas. El Barcelona continuará confiando en Lamine Yamal, con cuatro goles en sus últimos cuatro partidos.

Kylian Mbappé del Madrid probablemente jugará en Mestalla y buscará añadir a una impresionante racha goleadora que incluye ocho tantos en sus últimos cinco partidos.

Fuera de acción

A contra cara de las bajas de Vinícius y Bellingham, el Madrid y su técnico Álvaro Arbeloa recuperan a varios jugadores que han estado ausentes por lesiones, incluidos los defensores Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

El Barça seguirá sin Gavi y Pedri debido a lesiones, y Raphinha sigue siendo duda después de ya perderse el partido de la Copa del Rey el martes.

Fuera del campo

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo esta semana que el club celebrará elecciones en marzo y que será candidato nuevamente. Afirmó que él y los miembros de su junta renunciarán el lunes para poder presentarse a la reelección. Se espera que Laporta enfrente oposición.

