Vinicius expulsado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior fue expulsado con una tarjeta roja directa el sábado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal en su partido de La Liga.

Vinícius estaba celebrando tras marcar para el Madrid cuando el árbitro Isidro Díaz de Mera fue avisado por el asistente de video para revisar las acciones previas a su gol.

El árbitro anuló el gol y mostró una tarjeta roja a Vinícius por haber tirado con fuerza del cabello de Nathan Saliba, del Villarreal, cuando ambos esprintaban por el campo.

El Madrid se quedó 10 hombres a partir del minuto 73 y se sostuvo para ganar 1-0.

Vinícius había entrado como suplente en la segunda parte poco antes de que Yan Diamonde adelantara al Madrid. Cuando creyó que había ampliado la ventaja, el técnico del Madrid, Jose Mourinho, corrió para sumarse a la celebración con sus jugadores.

Pero instantes después, Vinícius quedó furioso por la decisión del árbitro. Le gritó a Díaz de Mera mientras sus compañeros intentaban calmarlo cuando abandonaba el campo.

El Real Madrid visita al Barcelona dentro de dos jornadas.

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