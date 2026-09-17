Video muestra a Messi señalando al comisionado de la MLS Don Garber tras partido

Lionel Messi señaló con el dedo al comisionado de la MLS en múltiples ocasiones mientras hablaba con él después del partido de Inter Miami contra Cruz Azul la noche del miércoles.

Un video posterior al encuentro mostró al astro argentino señalando a Don Garber y hablándole antes de alejarse. Luego aparece más adelante en el video señalándolo y hablándole de nuevo. Otro video los mostró señalándose mutuamente mientras conversaban.

La MLS declinó hacer comentarios sobre el asunto. Inter Miami no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El intercambio se produjo después de que Inter Miami derrotó 20 a Cruz Azul para ganar la Copa de Campeones. Messi anotó el gol número 100 de su carrera con Inter Miami durante el partido.

Esta victoria le dio a Inter Miami otro trofeo tres años después de la llegada de Messi. Miami ganó la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y el campeonato de la MLS en 2025.

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