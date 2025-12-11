Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Veterano jardinero Mike Yastrzemski firma contrato de 2 años con Bravos

AP Noticias
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 22:59 EST
BRAVOS-YASTRZEMSKI
BRAVOS-YASTRZEMSKI (AP)

Los Bravos de Atlanta contrataron el miércoles al veterano jardinero Mike Yastrzemski por dos años, además de una opción del club para 2028.

Yastrzemski, de 35 años, bateó para .233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas en 146 juegos el año pasado, en San Francisco y Kansas City.

El pelotero, quien pasó las primeras seis temporadas y media de su carrera con los Gigantes antes de ser enviado a los Reales en julio, ganará 9 millones de dólares en 2026 y 10 millones en 2027. Atlanta tiene una opción del club para 2028.

Yastrzemski devengará 7 millones si los Bravos ejercen la opción. Recibirá una compensación de 4 millones si no lo hacen.

El versátil Yastrzemski, nieto del miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski, puede jugar en las tres posiciones del jardín y tiene un promedio de bateo de .238 en su carrera. Su mejor temporada fue la de 2020, acortada por la pandemia, cuando bateó .297 con diez jonrones en 54 juegos y terminó entre los diez primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in