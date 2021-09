Venus Williams ha abordado la presión que enfrenta para formar una familia, y la estrella del tenis ha revelado que no se siente "desesperada" por cambiar su vida.

La atleta de 41 años habló sobre estar contenta con su vida durante una entrevista de portada con Cosmopolitan para la edición de octubre de la revista, donde explicó que se deja influenciar por las presiones sociales.

“Tengo muchos amigos que no me creen cuando digo que me gusta mi vida y no quiero cambiarla por ningún motivo”, dijo con respecto a su estado de soltera. "No estoy desesperado y no me creen".

A pesar de su insistencia, Williams dijo que a menudo se enfrenta a comentarios de amigos sobre quedarse sin tiempo, a lo que ella responde señalando que sus metas y aspiraciones pueden diferir.

“Dicen cosas como: 'Perderás tu ventana'”, le dijo al medio. “Yo digo: 'Por favor, relájate. Puede que te sientas así, pero yo no. Te prometo que no'”.

La dedicación de Williams por vivir su vida en sus términos provocó el elogio de Jemele Hill, periodista deportiva y presentadora del podcast Jemele Hill Is Unbothered, quien le dijo a Cosmopolitan que reconoce la belleza de la campeona de tenis al elegir "vivir su vida sin pedir disculpas".

"Existe este tipo de resistencia silenciosa con la que Venus siempre se comporta", dijo Hill sobre Williams. “Ella eligió vivir su vida sin pedir disculpas y creo que hay una belleza en eso. Especialmente cuando piensas en estas narrativas sobre cómo las mujeres afroamericanas están desesperadas o solas o cómo, después de cierta edad, algo anda mal contigo si no te casas ni tienes hijos”.

“La alegría que siente tanto dentro como fuera de la cancha es una especie de represalia indirecta a esa narrativa. Simplemente parece alguien que no está presionado. Me encanta eso de ella".

Leer más: Grubhub, Uber Eats y DoorDash demandan a la ciudad de Nueva York por los límites en las tarifas

En otra parte de la entrevista, la estrella del tenis habló sobre la mentalidad similar que tiene cuando se trata de su impresionante carrera, y Williams señaló que "a medida que creces y maduras, te das cuenta de que no tienes que estar en ninguna situación que te parezca irrespetuosa".

“No tiene por qué ser gritar o gritar. No soy una persona combativa. Nunca dejaré que ninguna situación cambie eso, porque quiero mirar atrás y saber que me mantuve fiel a lo que soy”, continuó. "Entonces ven. Ven por mí si quieres, pero no volverás".

Williams demostró previamente su reconocimiento de sus habilidades y madurez en el manejo de las presiones de ser una de las mejores jugadoras en su deporte, durante una conferencia de prensa en el Abierto de Francia que tuvo lugar después de que su compañera Naomi Osaka se retirara del torneo.

Cuando se le preguntó cómo maneja las presiones de la prensa, dijo: “Para mí, personalmente, la forma en que lo manejo es que sé que cada persona que me hace una pregunta no puede jugar tan bien como yo y nunca lo haré. Así que no importa lo que digas o escribas, nunca me encenderás una vela".

Si bien está feliz con su vida tal como está, esta no es la primera vez que la tenista aborda el tema de una familia, ya que anteriormente respondió a una pregunta sobre si quiere tener hijos cuando se retire durante un Instagram Live. Preguntas y respuestas en diciembre de 2020, según Essentially Sports.

En ese momento, Williams explicó que no tenía una "respuesta fácil" ya que hay mucha responsabilidad que conlleva formar una familia y "[la] asusta un poco", antes de bromear diciendo que es por eso que "se mantiene jugando tenis".

Sin embargo, Williams, quien comenzó a jugar tenis profesional cuando tenía 14 años, reveló que sí ve un futuro en el que sea mayor y esté rodeada de niños.

“Quiero estar rodeada de niños cuando sea mayor, como de 70 u 80, y hay niños a mi alrededor que me hacen feliz con una gran familia”, dijo. "Así que es un buen pensamiento".