Velázquez y Smith desatan el poder y los Astros vencen 6-3 a los Medias Blancas

Nelson Velázquez conectó un jonrón de dos carreras y Cam Smith añadió un doble de dos más para guiar a los Astros de Houston a una victoria por 6-3 sobre los Medias Blancas de Chicago la noche del lunes, en el primer juego de una serie entre líderes de división de la Liga Americana.

Fue la cuarta victoria en cinco juegos para los Astros, que se mantuvieron dos juegos por delante del Texas, segundo clasificado, en el Oeste de la Americana.

Houston ganaba por una carrera con un out en la quinta cuando el abridor Anthony Kay (9-7) otorgó base por bolas a Christian Walker con las bases llenas para poner la pizarra 4-2.

Trevor Richards relevó a Kay con dos outs y Smith conectó un doble al jardín izquierdo, remolcando a dos corredores más para ampliar la ventaja a 6-2.

Colson Montgomery pegó su 29no jonrón para recortar la diferencia a 6-3 en la séptima. Pero los líderes de la Central de la Americana no pudieron generar ofensiva después de eso y sufrieron su segunda derrota consecutiva.

El abridor de los Astros, Peter Lambert, permitió tres hits y dos carreras, e igualó su máximo de carrera con cinco bases por bolas en 4 2/3 entradas.

El dominicano Enyel De Los Santos (3-3) dio base por bolas a bateadores consecutivos para llenar la casa con dos outs en la sexta antes de que Bennett Sousa tomara el relevo y retirara al bateador emergente Randal Grichuk para terminar la amenaza.

Bryan Abreu, de República Dominicana, consiguió tres outs para su octavo salvamento.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP