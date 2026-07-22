Vargas batea sencillo en la 10ma y Diamondbacks superan 6-5 a A's tras ceder ventaja en 9na

Ildemaro Vargas conectó un sencillo que decidió el juego en la décima entrada y los Diamondbacks de Arizona remontaron para superar el martes 6-5 a los Atléticos, después de desperdiciar una ventaja de dos carreras con dos outs en la novena.

Arizona ganaba 4-2 al llegar a la novena y el cerrador Paul Sewald parecía listo para asegurar el triunfo tras conseguir los dos primeros outs. Pero luego Donovan Walton pegó un triple y Jacob Wilson empató con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo, su séptimo cuadrangular de la temporada.

Los A's se fueron arriba por 5-4 con un elevado de sacrificio de Jonah Heim ante Kevin Ginkel (4-3) en la décima entrada, pero el dominicano Luis Medina (2-2) otorgó dos bases por bolas en la parte baja para llenar las bases sin outs.

Nolan Arenado empató con un batazo corto que cayó de hit y Vargas conectó un rodado que pasó por un hueco del lado izquierdo para la séptima victoria de Arizona en nueve juegos.

Max Kepler conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y el dominicano Ketel Marte puso a Arizona arriba 4-1 con un elevado de sacrificio en la séptima.

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