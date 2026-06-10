Valenzuela conecta hit ganador y Azulejos anotan 2 en la 9na para vencer 3-2 a Filis

El mexicano Brandon Valenzuela conectó un sencillo decisivo en la novena entrada y los Azulejos de Toronto anotaron dos veces ante el dominicano Jhoan Duran para vencer la noche del martes 3-2 a los Filis de Filadelfia.

Duran (1-3) desperdició una oportunidad de salvamento por primera vez esta temporada, después de haber iniciado con 16 de 16.

El dominicano Jesús Sánchez se embasó con un sencillo dentro del cuadro para abrir la novena y fue reemplazado por Myles Straw. El venezolano Yohendrick Piñango siguió con un sencillo, que envió a Straw a tercera. Daulton Varsho reemplazó a Piñango y se robó la segunda antes de que Straw anotara la carrera del empate con un lanzamiento descontrolado, con Varsho avanzando a tercera. Valenzuela conectó la siguiente recta hacia el jardín izquierdo para impulsar a Varsho.

Sánchez también conectó un jonrón ante Zack Wheeler, su séptimo.

Toronto empató cuando Sánchez conectó un jonrón en la sexta.

Wheeler permitió una carrera y seis hits en seis entradas. No otorgó bases por bolas y ponchó a cinco.

El abridor de Toronto, Dylan Cease, ponchó a 11 en seis entradas en su regreso tras una lesión en el tendón de la corva izquierdo. Los Phillies hicieron swing y fallaron 29 veces en 50 swings ante Cease.

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