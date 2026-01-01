Un tiro de McCollum en los segundos finales da a los Wizards una victoria 114-113 sobre los Bucks

C.J. McCollum encestó un tiro en suspensión decisivo con un segundo restante para darle a los Wizards de Washington una victoria de 114-113 sobre Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee el miércoles por la noche.

El tiro ganador de McCollum coronó una actuación de 18 puntos. Alex Starr y Bub Carrington anotaron cada uno 20 unidades.

Antetokounmpo anotó 33 tantos para liderar a los Bucks (14-20), quienes lanzaron un 41.1% desde el campo e hicieron 16 de 39 desde la distancia de tres puntos.

Kevin Porter Jr. anotó 19 y Ryan Rollins terminó con 16 para Milwaukee, que había ganado dos seguidos y buscaba su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

La bandeja de Kyle Kuzma en los últimos segundos del tercer período envió a los Bucks al último con una ventaja de 88-86. Milwaukee perdió el balón cuatro veces en los primeros dos minutos del cuarto, lo que impulsó una racha de 13-3 de Washington que incluyó tres triples consecutivos de Carrington y puso a los Wizards adelante 99-91 con 9:56 restantes.

Washington amplió su ventaja a diez puntos antes de que Milwaukee anotara siete puntos seguidos, incluidos dos canastas consecutivas de Antetokounmpo para dejar el marcador en 107-104 con 6:27 por jugar.

Antetokounmpo salió del campo con 5:14 por jugar después de caer fuerte al intentar penetrar por la línea para una bandeja. Milwaukee no anotó en sus siguientes cinco posesiones antes de que él regresara con 2:39 restantes y, después de que le anularan una canasta por una violación de pasos, asistió a Rollins para un triple abierto que empató el juego a 110.

Myles Turner encestó uno de dos tiros libres para poner a Milwaukee adelante con 1:15 restantes y Antetokounmpo añadió un par para hacer el juego de tres puntos antes del último impulso de los Wizards.

