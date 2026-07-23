¿Un Super Bowl en Charlotte? El proyecto de Tepper de 1.300 millones podría abrir camino

El propietario de las Panthers de Carolina , David Tepper, está invirtiendo 500 millones de dólares adicionales en las renovaciones en curso del estadio para mejorar la experiencia general de los aficionados, con la mira puesta en la posibilidad de llevar el Super Bowl, el draft de la NFL, el Mundial Femenino de 2031 y otros grandes eventos deportivos a Charlotte.

La inversión coincide con el anuncio del equipo de que alcanzó una extensión a largo plazo en un acuerdo de derechos de nombre del estadio con Bank of America el jueves.

La inversión adicional en el estadio del centro, de 30 años de antigüedad, eleva el costo total de las renovaciones a 1.300 millones de dólares.

Se espera que el proyecto esté terminado para 2030.

Los Panthers difundieron nuevos diseños del estadio que destacan mejoras y una visión más amplia de lo que se denomina el nuevo “corredor de Charlotte”, que incluye un recinto musical con capacidad para 4.400 personas, diseñado para ayudar a que la ciudad sea un destino de fin de semana más atractivo durante todo el año.

“La extensión a largo plazo con Bank of America refleja la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso compartido con las Carolinas. Durante más de tres décadas, el Bank of America Stadium ha ayudado a crear recuerdos duraderos para nuestros aficionados y nos entusiasma que vean lo que viene. Nuestro objetivo es crear experiencias que potencien la pasión y la energía de la región, al tiempo que transformamos este corredor en un destino de fin de semana para deportes de clase mundial, entretenimiento y eventos comunitarios”, señaló Tepper, propietario y presidente de Tepper Sports & Entertainment (TSE), en un comunicado.

El Bank of America Stadium es actualmente la casa del Charlotte FC de la MLS, además de los Panthers.

Con frecuencia alberga conciertos, así como el campeonato de fútbol americano de la Atlantic Coast Conference, el Duke's Mayo Bowl y, más recientemente, un partido de fútbol entre Estados Unidos y Senegal que sirvió como antesala del Mundial.

Entonces, ¿un primer Super Bowl en Charlotte?

“Nos encantaría conseguir un Super Bowl. Creo que hacer proyectos como este te ayuda a conseguirlo. Sin duda ayuda a tu currículum” dijo la presidenta del equipo y directora ejecutiva de TSE, Kristi Coleman cuando se le preguntó directamente si los Panthers están considerando presentar una candidatura para albergar por primera vez un Super Bowl en Charlotte.

Por supuesto, hay otros factores que influyen para finalmente obtener el evento más grande de la NFL, incluido el número de hoteles y otra infraestructura.

“¿Esto garantiza (un Super Bowl)? No. Pero ¿esto ayuda? Sí”, dijo Coleman.

¿Quién paga las renovaciones adicionales?

Las renovaciones adicionales se financian de manera privada, sin necesidad de dinero adicional de los contribuyentes.

TSE pagará cualquier costo excedente y el mantenimiento continuo asociado con el proyecto.

La ciudad de Charlotte aportó originalmente 650 millones de dólares al proyecto en 2024 y TSE sumó los 150 millones de dólares adicionales, lo que elevó el costo original de las renovaciones del estadio a 800 millones de dólares después de que Tepper decidió permanecer en el estadio en lugar de construir uno nuevo.

¿Qué habrá de nuevo en el estadio?

Se está replanteando por completo todo el estadio y sus alrededores.

Los diseños difundidos el jueves muestran espacios ampliados de reunión interior-exterior en todos los niveles, un patio social en el nivel 500 con vistas panorámicas de Uptown Charlotte. También habrá marcadores y pantallas más grandes y dinámicos, además de mejor audio.

Las opciones de asientos se han mejorado con ofertas premium, incluida tecnología diseñada para crear una experiencia más conectada y personalizada.

Cuando esté terminado, todo el exterior del estadio se verá completamente diferente para los aficionados de los Panthers, con un aspecto renovado, moderno y al aire libre que incluye una corona iluminada distintiva para el horizonte de la Queen City.

Se retirarán las rejas metálicas negras que rodean partes del estadio, creando un entorno más acogedor, tipo parque.

Los diseños también incluyen una ampliación de las opciones de tiendas y de comida y bebida, mayor capacidad de baños y espacios flexibles para eventos que respaldarán los días de partido y, durante la temporada baja, servirán para eventos comunitarios, corporativos y otros especiales.

Dentro de lo que los funcionarios de los Panthers ahora llaman el “corredor” está el nuevo recinto de entretenimiento fuera de la puerta norte.

El objetivo: convertir a Charlotte en un destino de fin de semana

Coleman dijo que el objetivo de todos los involucrados ha sido hacer realidad la visión de Tepper.

En los últimos años, los Panthers han llevado a algunos aficionados del equipo a ciudades rivales para ver qué les gusta de otros estadios. También han escuchado sugerencias y críticas de los actuales titulares de licencias permanentes de asientos sobre la experiencia de los días de partido en Charlotte.

“Nuestros aficionados de Raleigh o Charleston y de otros lugares dirían: ‘queremos que esto sea un destino de fin de semana, no solo para los domingos’”, comentó Coleman.

La necesidad de música estaba muy arriba en la lista de deseos de los aficionados, indicó Coleman.

Ese fue el impulso para construir el recinto de entretenimiento, que albergará de 80 a 100 conciertos y eventos durante el año, además de ofrecer una hospitalidad mejorada en los días de partido de la NFL.

“Así que ahora la gente puede venir un viernes e ir a un concierto, ir a un partido de fútbol el sábado y luego quedarse para un partido de los Panthers el domingo. Esa era realmente la visión”, señaló.

Coleman dijo que las renovaciones tienen algo de lo que todos en el estadio pueden beneficiarse, ya sea que estén sentados en las gradas bajas, las gradas altas o en los palcos de lujo.

“Estoy muy emocionada de que cada aficionado experimente algo diferente”, afirmó.

El alcalde de Charlotte, Rob Harrington, calificó el proyecto como una inversión en el futuro de Charlotte, “preservando un recinto icónico, mejorando la experiencia de los aficionados y garantizando que el Bank of America Stadium siga creando recuerdos inolvidables, al tiempo que da a los visitantes innumerables razones para regresar a nuestra ciudad durante los próximos años”.

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