Un caos de 3 toques hunde a los Rojos y abre el camino a victoria de los Padres por 6-2

Gavin Sheets conectó un doble para empatar el juego y luego anotó la carrera de la ventaja mientras los Rojos de Cincinnati jugaron mal tres toques de bola consecutivos de los Padres en la séptima entrada, lo que llevó a San Diego a una victoria por 6-2 la noche del lunes.

El venezolano Freddy Fermín bateó un jonrón por tercer juego consecutivo e impulsó dos carreras por los Padres, que volvían a tener problemas a la ofensiva por otra noche más hasta que encontraron una forma sumamente poco ortodoxa de salir de su bache y conseguir apenas su tercera victoria en 14 juegos.

Después de que Sheets pegó un doble que remolcó a Xander Bogaerts para sacar del juego al abridor Andrew Abbott (4-4), los siguientes tres bateadores de San Diego tocaron la bola contra Tejay Antone —y los Rojos no pudieron fildear ninguno de esos toques.

Jase Bowen y Samad Taylor recibieron el crédito de sencillos cuando Antone y sus jugadores del cuadro no pudieron ejecutar limpiamente sus toques, y Sheets anotó la carrera del desempate en lo que pareció ser un intento de squeeze play de seguridad por parte de Taylor.

Luego se le cargó a Antone un error de fildeo en el toque de Fermin, aunque el relevista lo dejó atrás y salió del atolladero con las bases llenas y sin outs.

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