Un año después del Mundial, organismos pide a la FIFA y Qatar hacer más por trabajadores migrantes

Un año después de que Qatar recibió la Copa Mundial masculina, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional le pidió al emirato rico en gas y la FIFA que hagan más por los migrantes trabajadores que fueron esenciales en la preparación al torneo y que aún enfrentan abusos laborales.

El trato de Qatar a los cientos de miles de trabajadores migrantes, que tuvieron que trabajar en el abrasador calor, así como la lenta implementación de las reformas laborales generó críticas durante la década previa al inicio del torneo el 20 de noviembre del 2022.

El jueves, Amnistía aseguró que se detuvo todo progreso desde que terminó el Mundial.

“Qatar y la FIFA deben urgentemente asegurar el derecho de las víctimas a una resolución y que no les nieguen o aplacen la compensación”, dijo Amnistía en un comunicado.

La FIFA y la Organización Internacional del Trabajo, que recibe el apoyo de las Naciones Unidas, reconocieron que aún existen retos por superar y que se necesita hacer más para que cumplan las leyes laborales de Qatar.

Los derechos laborales siguen siendo un problema casi 13 años después de que los líderes de la FIFA eligieron de manera sorpresiva a Qatar para recibir el Mundial 2022.

Qatar gastó cerca de 200.000 millones de dólares en proyectos masivos de construcción antes de recibir el evento de fútbol más grande, incluyendo estadios, calles, líneas de metro y hoteles. La mayoría de los estadios recibirán a la Copa de Asia de 24 equipos que inicia en enero.

Con nuevos líderes, la FIFA tendrá un camino similar para que Arabia Saudí reciba la Copa Mundial 2034.

“Los abusos relacionados con la Copa Mundial 2022 deben servir como recordatorio a los organismos rectores del deporte que los derechos humanos siempre tienen que en el corazón de la decisión para elegir las sedes”, añadió el director de justicia económica social de Amnistía Internacional Steve Cockburn, quien le urgió a la FIFA que “aprenda de sus errores”.

Los continuos problemas de Qatar incluyeron limitar la libertad de los trabajadores para cambiar de empleo, robo de ingresos y congelar el salario mínimo al nivel del 2021 a pesar de la crisis de costo de vida.

El gobierno qatarí aseguró el jueves que su compromiso de salvaguardar los derechos laborales “siempre tuvo la intención de continuar después del torneo”.

La FIFA creó el subcomité de Derechos Humanos y Responsabilidad Social que estudia si deberían hacer más por los trabajadores migrantes en línea con sus obligaciones legales.

Mientras que la Organización Internacional del Trabajo reconoció este mes que “hay retos significativos” en Qatar.

“En el último año, el OIT ha sido testigo del continuo compromiso y cooperación del Ministerio del Trabajo y otras instituciones de Qatar”, dijo el organismo.

El jueves, el gobierno qatarí aseguró que su meta es “establecer un sistema laboral líder en el mundo que atraiga a gente de todo del mundo para vivir y trabajar en Qatar”.