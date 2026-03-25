UEFA multa al Benfica por racismo de aficionados en juego ante Real Madrid

Benfica fue multado por la UEFA el miércoles por abusos racistas de aficionados en un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, cuyo delantero Vinícius Júnior presuntamente fue objeto de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni.

La investigación de la UEFA sobre Prestianni sigue en curso, y el veredicto sobre un cargo separado contra el Benfica por mala conducta de aficionados en el partido del 17 de febrero en Lisboa se publicó el miércoles.

La UEFA informó que el Benfica fue multado con 40.000 euros (46.000 dólares) por “cánticos y gestos ilícitos de dos aficionados”. El club deberá cumplir un periodo de prueba de un año para evitar el cierre de una parte del Estadio da Luz en un futuro partido de competición europea.

El Benfica ya había suspendido a cinco aficionados que estaban bajo investigación por “comportamiento inapropiado en las gradas de carácter racista”.

Imágenes de televisión mostraron a algunos aficionados haciendo gestos de mono tras la victoria 1-0 del Madrid en el partido de ida de la ronda de playoffs eliminatorios de la Liga de Campeones.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos cuando Vinícius le dijo al árbitro que Prestianni lo llamó “mono” después de que marcó y celebró frente a los aficionados del Benfica.

Prestianni, que negó la acusación, se subió la camiseta para cubrirse la boca cuando presuntamente insultó a Vinícius.

El extremo argentino fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta en Madrid mientras era investigado y enfrenta a una sanción de 10 partidos en competiciones de la UEFA.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes