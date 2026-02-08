Triple-doble de Jokic lleva a Nuggets a victoria 136-120 sobre Bulls para romper racha de 3 derrotas

Nikola Jokic totalizó 22 puntos, 17 asistencias y 14 rebotes para aportar su segundo triple-doble en igual número de partidos, y los Nuggets de Denver doblegaron el sábado 136-120 a los Bulls de Chicago.

Jamal Murray anotó 28 puntos y 11 asistencias para que Denver cortara una seguidilla de tres derrotas.

Fue el 19º triple-doble de la temporada para Jokic. Tim Hardaway Jr. añadió 23 puntos a la causa de los Nuggets, quienes cerraron una gira de tres partidos con una victoria después de perder en Detroit y Nueva York.

Matas Buzelis anotó 21 puntos y Collin Sexton añadió 17 para los Bulls, quienes han perdido cuatro duelos consecutivos.

Los Bulls contaban con una ventaja de 104-97 después de cerrar el tercer período con una racha de 16-2, pero Denver comenzó el último cuarto con una ráfaga de 20-2 para tomar la delantera de manera definitiva. Jokic y Julian Strawther culminaron la racha con triples consecutivos.

Chicago pasó los primeros seis minutos del último cuarto sin anotar su primer tiro de campo y terminó el período con cinco encestes en 17 disparos.

