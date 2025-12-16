Tribunal ordena al PSG desembolsar más de 70 millones de dólares a Mbappé por salarios impagos

Un tribunal laboral de París dictaminó que el Paris Saint-Germain debe pagar más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) a Kylian Mbappé en una disputa sobre salarios y bonificaciones que se le debían al final de su contrato antes de fichar con el Real Madrid en 2024.

Los abogados argumentaron el mes pasado ante el Conseil de prud’hommes de París en una saga judicial que involucra sumas colosales. El tribunal se puso del lado del futbolista el martes en medio de acusaciones de traición y acoso en torno a la ruptura de su relación con el PSG.

Los abogados de Mbappé afirmaron que el PSG le debía más de 260 millones de euros (305 millones de dólares), y el PSG reclamaba 440 millones de euros de Mbappé, citando daños y una "pérdida de oportunidad" después de que se fuera en un traspaso gratuito.

El fallo del tribunal puede ser apelado y es poco probable que ponga fin a la disputa.

Los representantes de Mbappé dijeron que el fallo “confirma que los compromisos deben ser honrados. Restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos”.

No hubo una reacción inmediata del PSG.

La relación entre el ganador de la Copa del Mundo de 2018 y el reinante campeón europeo se resquebrajó cuando Mbappé decidió en 2023 no extender su contrato, que estaba programado para expirar en el verano de 2024.

Esto privó al club de un jugoso monto por la transferencia a pesar de haberle ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del club cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022. Fue excluido de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con los suplentes. Se perdió el partido inaugural de la liga, pero regresó a la alineación para una última temporada después de discusiones con el club, conversaciones que son centrales en la disputa.

El club acusó a Mbappé de retractarse de un acuerdo de agosto de 2023 que supuestamente incluía una reducción salarial si se marchaba gratis, un arreglo que el PSG dijo que estaba destinado a proteger su estabilidad financiera. El PSG afirmó que Mbappé ocultó su decisión de no extender su contrato durante casi 11 meses, desde julio de 2022 hasta junio de 2023, impidiendo que el club hiciera una venta y causando un daño financiero importante. Lo acusó de violar obligaciones contractuales y los principios de buena fe y lealtad.

Los abogados de Mbappé insistieron en que el PSG nunca ha presentado pruebas de que el delantero acordara renunciar a cualquier pago. Sus abogados afirmaron que el club no pagó salarios y bonificaciones de abril, mayo y junio de 2024.

“Mbappé cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años y hasta el último día”, dijeron sus asesores el martes. “Hizo todo lo posible para evitar litigios, incluso llegando a retirar una denuncia de acoso en un espíritu de conciliación. En total, había estado buscando el pago de sus salarios y bonificaciones durante más de 18 meses”.

El PSG rechazó todas las acusaciones de acoso, destacando que Mbappé participó en más del 94% de los partidos en 2023-24 y siempre trabajó bajo condiciones conformes con la Carta del Fútbol Profesional.

El club reclamó un total de 440 millones de euros en daños, incluidos 180 millones de euros por la oportunidad perdida de transferir a Mbappé porque se fue como agente libre después de rechazar una oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal en julio de 2023.

Mbappé se unió al Madrid en el verano de 2024 en un fichaje gratis después de establecer un récord con sus 256 goles anotados en siete años en el PSG, que conquistó la Liga de Campeones este año sin él.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes