Tras más de dos años equipo de patinaje artístico de EEUU recibirá sus medallas de oro en París

El equipo estadounidense de patinaje artístico fue confirmado oficialmente como medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, según la decisión del jueves de un tribunal y con lo que abre la puerta a que el equipo reciba sus medallas en los Juegos de París.

“Estamos emocionados de finalmente honrar a estas increíbles atletas”, dijo en un comunicado Sarah Hirshland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos. “Estamos especialmente emocionados que esta hermosa ciudad de París se unirá a nuestra celebración”.

Han pasado casi dos años y medio y multiples etapas de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo desde que las estadounidenses salieron de los Olímpicos sin ninguna medalla.

Terminaron segundas en el evento por equipos y Rusia, incluyendo a la adolescente Kamila Valieva, terminaron primero. Pero en cuestión de horas Valieva se vio implicada en un caso de dopaje que tomó casi dos años en ser juzgado.

Ahora Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim y Vincent Zhou llegarán a París como campeonas oficiales.

El jueves el TAS indicó que el panel de tres jueces desestimó la apelación rusa para reinstalar la medalla de oro del equipo ruso. El título olímpico lo perdieron en enero cuando Valieva quedó descalificada y fue vetada por cuatro años.

Se necesitó de la decisión del TAS para garantizar que el equipo estadounidense recibiera la presea dorada pendiente y que Japón pasara a la plata.

Las ceremonias especiales de medalla las realizará el Comité Olímpico Internacional en la segunda semana de los Juegos Olímpicos de París para honrar a aquellos atletas cuyos resultaron fueron mejorados debido a casos de dopaje y que fueron resueltos en años recientes.

Las celebraciones se realizarán en la plaza Champions Park y que tiene vista a la Torre Eiffel del otro lado del río Sena.

La decisión (del TAS) llega en el mejor momento para poder entregar la medalla de oro y plata" en París, dijo el COI en un comunicado.

Valieva, que tenía 15 años en los Olímpicos de Beijing, fue clave para que Rusia ganara fácilmente el evento por equipos. Pero no se presentaron las medallas debido al positivo por un medicamento contra el corazón que está prohibido en una muestra que dio Valieva seis semanas antes y que se dio a conocer el día previo a la competencia.

El resultado de Valieva fue eliminado y sin su puntuación el equipo cayó al tercer puesto.

El equipo canadiense está a la espera de otro veredicto del TAS en un caso de apelación a parte y en el que piden que se revisen las puntuaciones para subir de cuarto a tercer lugar.