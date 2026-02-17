Tony Clark renuncia como jefe del sindicato de jugadores de MLB, dice fuente de AP

Tony Clark renunciará como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, informó el martes una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque su decisión, reportada primero por ESPN, no había sido anunciada. La fuente indicó que era probable que hubiera un anuncio más tarde el martes.

La decisión de Clark se produce durante una investigación del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La medida se tomó antes del inicio en abril de las negociaciones colectivas de un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre. La gerencia parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de partidos de temporada regular por primera vez desde 1985.

Clark, de 53 años, es un ex primera base All-Star que se convirtió en el primer jugador en dirigir el sindicato.

Jugó por última vez en 2008 y era miembro del personal del sindicato cuando a Michael Weiner le diagnosticaron un tumor cerebral.

Asumió como director del sindicato cuando Weiner murió a finales de 2013 y condujo a los jugadores en negociaciones que derivaron en acuerdos en 2016 y 2022, este último después de un cierre patronal de 99 días.

Bruce Meyer, quien fue el principal negociador bajo Clark en 2021-22, ascendió al cargo subdirector ejecutivo en el verano de 2022 y está previsto que vuelva a encabezar la negociación.

