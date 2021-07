Tom Daley: “Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico”

El nuevo campeón olímpico de clavado Tom Daley espera que su brillante victoria sirva de inspiración para la comunidad LGBT.

El jugador de 27 años ganó la plataforma sincronizada de 10 metros con Matty Lee en Tokio el lunes.

Vencieron a China por solo 1,23 puntos después de que una actuación impecable dejara a la pareja del Equipo Gran Bretaña con una puntuación máxima de 471,81.

Daley salió del clóset en 2013 y está casado con el guionista estadounidense Dustin Lance Black. La pareja tiene un hijo, Robbie, y Daley quiere que su oro en Japón sea un ejemplo para los demás.

“Espero que la juventud LGBT puedan ver que no importa cuán solos se sientan: no están solos. Pueden lograr cualquier cosa”, mencionó Daley, quien sumó a sus dos medallas de bronce olímpicas de 2012 y 2016.

“En términos de atletas [LGBT+], hay más atletas [que han salido del clóset] en estos Juegos Olímpicos que en los Juegos Olímpicos anteriores”.

“Salí del clóset en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente y no encajaba. Había algo en mí que nunca iba a estar a la altura de lo que la sociedad me exigía”.

“Aquí tienes a muchos de tu familia elegida, listos para apoyarte. Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico”.

“Cuando era más joven pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa".

Daley también reveló que no podía caminar hace unas semanas después de someterse a una cirugía de rodilla en junio y admitió que estaba luchando incluso para llegar a Japón.

Declaró: “Tuve una lesión de rodilla bastante grave. Básicamente, todavía no he dicho esto, pero en junio me rompí el menisco y me sometí a una cirugía de rodilla”.

“Había una posibilidad de que en realidad no pudiera estar aquí en primer lugar. Me rompí el menisco y tuve que sacarlo a principios de junio”.

“Era algo que aparentemente había estado ahí por un tiempo. Es el cartílago en mi rodilla y se volteó y se atascó en mi articulación”.

“En realidad, no pude estirar la pierna. Estaba bloqueado en esta posición (en ángulo), por lo que en realidad no podía caminar ni hacer nada. Explicaron los riesgos de la cirugía, pero tuve que elegir entre no poder caminar u operarme, así que tuve que arriesgarme”.

“Hubo mucha visualización, mucha confianza en mi experiencia y en el proceso de recuperación”.

“Dijeron que serían de cuatro a seis semanas y eran seis cuando nos fuimos. Estoy extremadamente feliz y agradecido por todos los fisioterapeutas y médicos, el entrenador de fuerza, mi entrenador por hacer posible que incluso pudiéramos saltar al agua hoy".

Daley hizo su debut olímpico a los 14 años en Beijing antes de terminar tercero en la plataforma de 10 metros en Londres y sincronizó la plataforma de 10 metros en Río.

No se esperaba que Daley y Lee ganaran, con China como los favoritos, pero nunca se retiraron de los dos primeros, ganando luego de un excepcional clavado de cuatro y medio saltos mortales cuando la presión estaba en la ronda final.

La mala caída de China en la cuarta ronda permitió que la pareja del Equipo GB tomara la delantera y nunca miraron atrás, con la República de China reclamando el bronce.

“Es algo increíble. Soñé, como Matty, desde que comencé a hacer clavados hace 20 años para este momento”, señaló Daley.

“Pensé que iba a ganar un oro olímpico en Río y resultó todo lo contrario por mucho”.

“Mi esposo me dijo que mi historia no había terminado aún y que mi hijo necesitaba estar allí para verme ganar una medalla de oro olímpica”.

“Puedo decir que mi hijo me vio convertirme en campeón olímpico, aunque en la televisión porque no podían estar aquí. Es una gran sensación".

Lee agregó: “Se sintió como una locura, obviamente. En octubre de 2018 trasladé mi vida entera a Londres desde Leeds. Estaba lejos de mi familia y amigos, de todos. No tenía nada en Londres. Nuestro objetivo era ganar una medalla olímpica”.

“Poder poner la merecida medalla de oro alrededor de su cuello (de Daley) fue realmente especial para mí y estoy muy, muy orgulloso de él. Obviamente, mi sueño es ser un medallista de oro, un medallista de oro olímpico, y es genial poder haber ganado eso con él”.

El esposo de Daley, Dustin, ganó el Oscar al Mejor Guion Original por Milk en 2008, pero el clavadista admite que no sabe si su medalla o el Oscar ocuparán el sitio más prominente de la casa.

Dijo: “El Óscar de mi marido va en el retrete de la planta baja. La gente a menudo lo confunde con un cepillo de baño. Tuvimos que conseguir un cepillo de baño de Óscar porque la gente lo recogió y se dio cuenta de que era un Óscar real, no solo un juguete.

“No sé por qué hace eso, dice que no quiere darle más poder del necesario. Ya lo hizo y pasó a lo siguiente".