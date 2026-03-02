"Todo es posible": Flick y Barcelona buscan voltear un 4-0 ante Atlético en la Copa del Rey

Hansi Flick ha adoptado la mentalidad de que “todo es posible” para su Barcelona de cara al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

El Barça recibe el martes al Atlético con la necesidad de remontar un 4-0 adverso tras ser vapuleado en el partido de ida en Madrid el mes pasado.

“Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer posible lo imposible”, manifestó Flick el lunes. “Este es nuestro objetivo. Es importante mantener la portería a cero, pero debemos creer en nuestra fuerza y en que podemos lograrlo... siempre hay que creer. En cada parte necesitamos marcar dos goles”.

Los azulgranas fueron arrollados por el Atlético en el primer tiempo de la ida. Fácilmente pudieron irse al descanso sufriendo un marcador más abultado.

“Sabemos que es difícil porque el rival es fantástico y nos hicieron mucho daño en el último partido pero creo que lo podemos hacer”, indicó Flick. “Estamos en casa y hay que hacer más cosas para ganar. No nos rendiremos y todo es posible”.

El Barça pudo equilibrar un poco el duelo tras el intermedio, pero no encontró la manera de descontar. Protestó enérgicamente por un gol de Pau Cubarsí al inicio de la segunda mitad que fue anulado. La federación española de fútbol dijo después que la tecnología para detectar los fueras de juego no funcionó correctamente.

“El Atlético juega de forma distinto, pero hay que jugar como una unidad con el balón y presionar cuando no tenemos el balón. Y ganar los unos contra uno", dijo Flick. “Ellos tienen buenas transiciones y hay que tener el balón”.

Flick echará de menos al experimentado delantero Robert Lewandowski por lesión. Los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi también siguen de baja, mientras que el defensor Eric García no jugará porque fue expulsado en la ida. Tampoco cuenta con Andreas Christensen, otro zaguero, debido a la rotura parcial de ligamento en la rodilla izquierdo que sufrió en diciembre pasado.

"Tendremos que gestionarlo", señaló Flick sobre la ausencia de Lewandowski. “Perder a un jugador como él, Frenkie, Gavi, Eric o Andreas siempre es complicado. Lo bueno es que das a otros jugadores de demostrar su oportunidad”.

El Barcelona llega entonado tras una victoria por 4-1 sobre el Villarreal para consolidarse como líder de La Liga española. Lamine Yamal firmó un triplete.

El club catalán es el vigente campeón de la Copa. Amplió su récord al conquistar el trofeo por 32ª vez al vencer al Real Madrid en la final del año pasado.

Por su parte, el Atlético intenta volver a la final de la Copa por primera vez desde que levantó el trofeo en 2012-13 por décima ocasión. El equipo del técnico argentino Diego Simeone ha ganado tres partidos sucesivos en todas las competiciones.

“Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno", advirtió Simeone. “Tiene un juego muy bueno, ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos y con un juego colectivo que está siendo de los más competitivos de Europa y en la liga”.

