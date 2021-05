Cinco partidos clave que le valieron al Manchester City el título de la Premier League

El Manchester City ha logrado un quinto título de la Premier League de manera enfática, el tercero en cuatro años con Pep Guardiola.

Desde el cambio de año, el equipo no ha sido jugable en gran medida, ya que se alejó de todos los demás rivales potenciales con una eficiencia despiadada.

Pero es fácil olvidar que no todo fue tan bien al principio de la campaña, ya que el club se encontró en el sexto lugar a mediados de diciembre.

Entonces, ¿cómo convirtió Man City su temporada en una procesión por el título?

Aquí hay cinco partidos clave que han dado forma a su campaña de la Premier League.

Manchester City 2-5 Leicester

Después de comenzar la temporada de manera rutinaria con una victoria por 3-1 sobre los Wolves, el Man City volvió a la tierra con un golpe todopoderoso cuando fueron goleados 5-2 por Leicester en su primer partido en casa de la Premier League.

Jamie Vardy destrozó la línea de fondo de Guardiola, mientras que una defensa torpe llevó a los Foxes a recibir tres penales en su camino hacia una famosa victoria.

El resultado provocó una racha de solo una victoria de liga en cuatro partidos para el City y destacó que era necesario un replanteamiento defensivo.

A pesar de que parecían fugas, era la primera vez que Guardiola dejaba entrar cinco goles en sus 686 partidos de gestión, el City llegaría a conceder solo cinco veces en sus próximos 13 partidos de la Premier League.

Manchester City 1-1 West Bromwich Albion

Aunque a primera vista este no parece un momento importante en la temporada de campeones, en realidad fue quizás el punto de inflexión clave.

Un gol en propia puerta de Ruben Dias tipifica cuando este empate 1-1 con West Brom subvierte lo que veríamos del City durante el resto de la campaña de la Premier League, ya que sería el último partido de liga que no logran ganar en casi tres meses.

Mirando hacia atrás en ese juego, Guardiola dijo: “Después de ese juego, sentí que este no es el equipo que puedo reconocer. No me gustó lo que vi, no me gustó lo que vi. Podríamos haber ganado, pero Tottenham, West Bromwich, no me gustó”.

“Hablamos con Juanma [Lillo, su asistente], con Rodo [Borrell], con Manel [Estiarte], con Txiki [Begiristain]. Y dijimos OK, tenemos que volver a nuestro principio y tuvimos que reconstruir el equipo desde ese punto. Qué somos como equipo, cómo tuvimos éxito en el pasado. Teníamos que volver a nuestro juego, mover el balón más rápido, hacer más pases, mantenernos en posición, correr menos con el balón, hacerlo juntos”.

“No tenemos un jugador específico para ganar partidos, tenemos que hacerlo juntos. Pero sobre todo ese fue el compromiso de los jugadores. Hablaron, piensan que está bien, tenemos que hacer más y lo hicieron. Después de eso, no nos presionamos demasiado. Solo dijimos que ganemos el próximo juego, no creas que estamos en posición de ganar la Premier League o lo que sea, no somos lo suficientemente buenos para competir en este momento”.

“Gana el próximo partido con nuestros principios y mira qué pasa. Todos perdieron puntos y nosotros no lo hicimos. Lo que queremos hacer es continuar con esos principios el mayor tiempo posible”.

También fue el primer gol de Ilkay Gundogan en 22 partidos de la Premier League mientras se preparaba para convertirse en la principal amenaza de gol del Manchester City desde el mediocampo.

Southampton 0-1 Manchester City

Este partido se produjo cuatro días después del decepcionante empate del West Brom, ya que el Man City buscaba cerrar la brecha con el Liverpool en la parte superior de la tabla a ocho puntos.

Un gol de Raheem Sterling después de un cuarto de hora les dio una victoria muy necesaria sobre Southampton, pero en el contexto más amplio de la temporada puso en marcha a un equipo que era robusto, resuelto y que se negaba a conceder goles.

La victoria en St Mary's desencadenaría una racha de ocho en nueve partidos de la Premier League, un cambio de mentalidad que los llevó de la oscuridad de la mitad de la mesa a la cima de la pila.

"Creo que Southampton fue uno de los puntos de inflexión con lo difícil que fue porque Southampton estaba en una forma increíblemente superior y pudimos vencerlos en un estadio difícil", argumentó Guardiola.

“Después del partido contra el Newcastle y el proceso empezamos a jugar mejor y los resultados nos dieron mucha confianza. Vimos que estábamos lejos de la cima de la liga y cada semana empezamos a acercarnos.

“El equipo ha dormido mejor, ha comido mejor, ha entrenado mejor y ha recogido los resultados para darnos victorias sucesivas pero ahora tenemos otro partido. Siempre preguntas sobre el pasado, no soy un gran admirador de esto porque es el pasado y el próximo es importante".

Chelsea 1-3 Manchester City

La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que este es el partido cuando el resto de los aspirantes al título se pusieron de pie y tomaron nota.

La victoria solo cerró la brecha en la parte superior a cuatro puntos, pero fue la forma de actuación lo que señaló una declaración de intenciones.

Unos impresionantes 45 minutos del Man City los vio arriba 3-0 en el descanso tras los goles de Gundogan, Phil Foden y Kevin de Bruyne.

Chelsea había comenzado el día por encima de sus oponentes en la tabla y se habría sentido sumamente confiado después de que un brote de coronavirus dejara a Ederson, Gabriel Jesus, Kyle Walker y Ferran Torres no disponibles.

Pero los anfitriones fueron totalmente superados por el equipo de Guardiola en Stamford Bridge cuando los campeones de 2018-19 realmente comenzaron a encontrar su lugar.

“Ese fue el momento en que creímos si podemos hacerlo allí, podemos hacerlo todos los días”, dijo Guardiola. “Ese fue uno de los tres momentos importantes al comienzo de la temporada que nos ayudó a mantenernos allí. Chelsea nos hizo sentir que podíamos hacerlo como lo hemos hecho en temporadas anteriores”.

Liverpool 1-4 Manchester City

El Manchester City no había ganado en Anfield desde 2003, entrando en este choque a principios de febrero. El City sabía que una victoria le dejaría cinco puntos por delante del Manchester United y diez por delante del actual campeón de Jurgen Klopp, el Liverpool.

Los goles de Gundogan y Mohamed Salah dejaron el nivel del juego con 20 minutos para el final, pero tres goles en diez minutos hicieron que el City galopara con estilo con los tres puntos.

El cuarto gol de Phil Foden, un golpe en el techo de la red, también fue la marca de un jugador de 20 años que se estaba convirtiendo rápidamente en una de las posesiones más preciadas de Guardiola.

Man City ganó otros cinco partidos seguidos de la Premier League cuando sus rivales comenzaron a caer, incapaces de mantenerse al día con su forma implacablemente impresionante.

La brecha con el segundo lugar nunca ha bajado a cinco puntos desde ese partido en Anfield y se puede ver en retrospectiva, ahora con el estatus de campeones electos universalmente reconocido.