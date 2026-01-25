Tiro de último segundo de Huerter da victoria a Bulls sobre Celtics, retiran jersey de Derrick Rose

Kevin Huerter encestó un triple justo antes de la bocina, llevando a los Bulls de Chicago a superar el sábado por la noche 114-111 a los Celtics de Boston antes de retirar el número de camiseta de Derrick Rose.

Coby White anotó 22 puntos y encestó cinco de los 21 triples de Chicago, ayudando a los Bulls a ganar su cuarto partido consecutivo.

Rose entró en un selecto grupo después del juego cuando los Bulls alzaron su número uno al techo, colocando al nativo de Chicago junto a Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan y Bob Love como los únicos jugadores con números retirados por el equipo.

Los Bulls dieron a su público mucho para animar antes de honrar al originario del South Side y ex MVP al lograr una victoria sobre el equipo que ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este, a pesar de que Jaylen Brown anotó 33 para Boston.

Nikola Vucevic anotó 16 para Chicago, y Smith y Matas Buzelis añadieron 14 puntos cada uno.

Anfernee Simmons terminó con 21 puntos para Boston. Derrick White añadió 15 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

