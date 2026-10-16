Texans tuvieron que cambiar de avión antes de volar a Londres para jugar ante Jaguars en Wembley

Considérelo un falso arranque.

La salida de los Texans de Houston hacia Londres para enfrentar a los Jaguars de Jacksonville se retrasó cuando el equipo tuvo que cambiar de avión antes de emprender su vuelo nocturno, comentó el entrenador DeMeco Ryans el viernes.

“Lo que pueda salir mal, saldrá mal”, bromeó Ryans para abrir su conferencia de prensa después de la práctica en el noroeste de Londres.

Houston llegó temprano el viernes para su duelo de la AFC Sur contra los Jaguars (4-1), que jugaron en Londres la semana pasada y se quedaron en la ciudad para completar su doble jornada.

Se pidió a los Texans (1-4) que comentaran la causa del retraso.

“Tuvimos un pequeño problema con nuestro avión, así que tuvimos que cambiar de avión allí antes de salir de Houston”, explicó Ryans. “Conseguimos el avión correcto — todos están a salvo y bien, y eso es lo único que importa”.

Ryans señaló que, pese al contratiempo, los jugadores no tuvieron problemas para adaptarse.

“Me gusta la manera en que nuestros muchachos han respondido a todo”, afirmó el entrenador.

El quarterback de los Texans, C.J. Stroud, dijo que el retraso jugó a su favor.

“Hemos podido convivir, hablar, hacer bromas y hacer todas las cosas que hacen los compañeros en los viajes, pero un poco más de tiempo”, indicó. “Pero creo que es genial para fortalecer la unión y creo que lo estamos manejando bien, y la práctica fue muy buena hoy”.

Los Texans realizaron la práctica en la Harrow School, una de las escuelas más antiguas de Gran Bretaña, cuyo exalumno más famoso es Winston Churchill. Pasó sus años de secundaria en Harrow antes de entrar en la política y guiar a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial como primer ministro.

La ubicación, con colinas, ofrece una vista clara de Wembley.

‘Sin presión’ para Harrison

Marvin Harrison Jr. está listo para debutar con los Texans apenas unos días después de unirse a Houston en un canje con Arizona.

Ryans dijo que no hay “presión” sobre el receptor abierto.

“Marvin solo tiene que venir, hacer lo que se le pide dentro del esquema y jugar rápido, jugar físico, divertirse, hacer algunas jugadas”, manifestó Ryans.

Stroud dijo que su excompañero en Ohio State se ve “tan rápido como siempre, veloz, más fuerte. Le gusta mucho nuestra ofensiva, le gusta dónde puede verse encajando. Me pareció que asimiló el libro de jugadas lo mejor que pudo. Creo que hará un gran trabajo. Es un chico inteligente, así que debería estar bien”.

Se espera que Henry To’oTo’o juegue

El linebacker de Houston Henry To’oTo’o (hombro) volvió a participar plenamente el viernes y “esperamos verlo ahí el domingo”, dijo Ryans.

El estatus oficial de To’oTo’o para el partido es “cuestionable”, al igual que el del safety Ja'Marcus Ingram (codo) después de practicar plenamente el viernes.

Tres jugadores ya habían sido descartados y no viajaron con el equipo: el receptor abierto Tank Dell (rodilla), el corredor David Montgomery (ingle) y el safety Jalen Pitre (hombro).

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