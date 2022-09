Roger Federer se retirará del tenis después del evento de la Copa Laver en Londres

Roger Federer, el 20 veces campeón de un Grand Slam y uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunció su retiro del deporte a la edad de 41 años.

El ocho veces ganador de Wimbledon jugará su último torneo en la Copa Laver de Londres el próximo fin de semana, tras una carrera icónica de 24 años en la que el suizo no solo dominó el tenis, sino que lo hizo con un estilo y una gracia que trascendieron el deporte.

Sus rivalidades con Rafael Nadal y Novak Djokovic serán recordadas como quizá la mejor época del tenis masculino y Federer ocupará un lugar especial en la historia de Wimbledon tras ganar un número récord de ocho títulos masculinos.

Federer no ha jugado desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon el año pasado y desde entonces se ha sometido a varias operaciones de rodilla. Aunque ya había anunciado un posible regreso durante la celebración del centenario de la cancha central en julio, ahora ha confirmado que se retirará del tenis profesional después de la Copa Laver del próximo fin de semana en la O2 Arena, un evento en el que participará al lado de Nadal, Djokovic y Andy Murray.

Federer dijo en un comunicado: “Hoy quiero compartir algunas noticias con todos ustedes. Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han planteado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva”.

“Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de la que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera competitiva”.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento de la ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el tour”.

Federer fue ovacionado cuando volvió a la Cancha Central en julio (AFP via Getty Images)

En una carrera legendaria, Federer también ganó cinco Abiertos de Estados Unidos, seis Abiertos de Australia y completó el Grand Slam de su carrera al ganar su único Abierto de Francia en 2009. Ocupó el puesto de número 1 del mundo durante un récord de 237 semanas consecutivas.

Federer también se convirtió en el primer jugador masculino en alcanzar los 20 títulos individuales del Grand Slam, una hazaña que desde entonces ha sido superada también por Nadal y Djokovic. Pero al margen de las estadísticas, fue la belleza del juego de Federer y su revés a una sola mano lo que hará que se le recuerde como el mejor jugador de su época.

Federer también desafió al tiempo al seguir jugando al más alto nivel hasta los casi 40 años. Regresó de su primera operación de rodilla en 2016 para jugar uno de los mejores niveles de tenis de su carrera, derrotando a Nadal para ganar el Abierto de Australia de 2017 y a Marin Cilic para ganar su octava corona de Wimbledon ese año, un número récord del torneo. Su último título de Grand Slam llegó en el Abierto de Australia de 2018, y él llegó a su última final de Wimbledon al año siguiente, cuando perdió en el tiebreak del campeonato ante Djokovic en uno de los mejores partidos de todos los tiempos.

“Esta es una decisión agridulce, porque extrañaré todo lo que me ha dado el tour”, continuó Federer. “Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas del planeta. Recibí el don de un talento especial para jugar al tenis y lo llegué a jugarlo a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible”.

(AFP via Getty Images)

“Los últimos 24 años de tour han sido una aventura increíble. Aunque a veces parece que han pasado en 24 horas, también han sido tan profundos y mágicos que parece que ya he vivido toda una vida. He tenido la inmensa fortuna de jugar frente a ustedes en más de 40 países diferentes. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, y sobre todo me he sentido increíblemente vivo”.

“Cuando empezó mi amor por el tenis, era un niño recogepelotas en mi ciudad natal, Basilea. Observaba a los jugadores con una sensación de asombro. Eran como gigantes para mí y empecé a soñar. Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y empecé a creer en mí mismo. Algunos éxitos me aportaron confianza y me encaminé hacia el más increíble de los viajes que me ha traído hasta este día. Así que quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que, en todo el mundo, han contribuido a hacer realidad los sueños de un joven recogepelotas suizo”.

Federer ganó su primer título de Wimbledon en 2003 (Bongarts/Getty Images)

Federer ganó su primer título de Grand Slam en Wimbledon en 2003 cuando tenía 21 años, con lo que inició una racha de cinco campeonatos consecutivos en el All England Club, así como un período de dominio del deporte. La aparición de Nadal desencadenó una rivalidad fascinante y su duelo en la oscuridad en la final de Wimbledon de 2008 será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Cuando Djokovic alcanzó también el nivel de Federer y Nadal, la era de los tres grandes y las titánicas batallas que compartieron entonces definieron el tenis masculino durante una década. Tras recuperar el primer puesto de la clasificación en 2018, Federer se convirtió en el número 1 del mundo de mayor edad de la historia, con 36 años.

Su retiro sigue a lo que se espera que sea la última participación de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos a principios de este mes. La 23 veces campeona de un Grand Slam, que comparte un estatus de leyenda junto a Federer, explicó sus planes de “evolucionar” lejos del tenis, pero Federer fue más concluyente con su anuncio, en el que se despidió: “Por último, al juego del tenis: te amo y nunca te dejaré”.