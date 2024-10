Rafael Nadal anuncia que se retira del tenis: “No he sido capaz de jugar sin limitaciones”

La leyenda del tenis Rafael Nadal confirmó que se retira del deporte a finales de este año, con lo que pondrá fin a su carrera como 22 veces campeón de Grand Slam y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Nadal publicó un video en las redes sociales en el que afirma que la final de la Copa Davis que se disputará en noviembre en Málaga será su último torneo, mientras se prepara para retirarse del tenis tras casi 20 años en la cima.

El español está considerado como el mejor jugador sobre tierra batida de todos los tiempos. Acumuló 14 títulos del Abierto de Francia, 63 victorias en torneos sobre esta superficie y la increíble cifra de 81 victorias consecutivas sobre tierra batida. También se convirtió en el hombre más joven de la Era Abierta en ganar el Grand Slam de carrera (los cuatro títulos del Grand Slam) cuando completó el extraordinario logro en el Abierto de EE. UU. de 2010. Tenía 24 años.

Tal fue su dominio en Roland Garros, que una escultura de acero de Nadal de 3 metros se alza a sus puertas desde 2021, junto a los “Cuatro Mosqueteros” del tenis francés: Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet y René Lacoste, los cuatro hombres que arrasaron en Roland Garros entre 1924 y 1932.

Pasó 209 semanas clasificado como número 1 del mundo y, junto a sus eternos rivales Roger Federer y Novak Djokovic, formó los “Tres Grandes” que dominaron el tenis durante más de una década, una de las épocas más populares de la historia de este deporte.

En los dos últimos años ha luchado contra las lesiones, y se ha especulado mucho con la posibilidad de que colgara la raqueta. Ahora, el jugador de 38 años confirmó los rumores.

open image in gallery Rafael Nadal dice adiós al tenis profesional ( REUTERS )

En el video, compartió:

Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.

Pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.

Pero me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de [la Copa Davis] Sevilla en 2004.

Me siento súper, superafortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte: mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos, y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida.

Y por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad.

Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.

open image in gallery Nadal ganó su primer Abierto de Francia en 2005 ( AP2005 )

open image in gallery En 2022, se adjudicó su 14.º Roland Garros, todo un récord ( Getty Images )

Al comienzo de su carrera profesional, Nadal se convirtió en uno de los adolescentes más exitosos de la historia del tenis, ya que alcanzó el segundo lugar mundial y ganó 16 títulos, incluido su primer Abierto de Francia y seis Masters, antes de cumplir los 20.

Ahora, su última participación como tenista profesional será, muy ad-hoc, en la fase final de la Copa Davis, que comienza el 19 de noviembre. Ha ganado el torneo en cuatro ocasiones anteriores y está incluido en una lista de cinco jugadores de la selección española junto a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta y Marcel Granollers. España se enfrentará a Holanda en cuartos de final.

Nadal y Alcaraz podrían formar pareja por segunda vez esta temporada tras jugar dobles en los Juegos Olímpicos de París en Roland Garros a principios de verano, donde alcanzaron con mucha emoción los cuartos de final, a pesar de que perdió ante Novak Djokovic en los individuales de París. El veterano intentaba ganar su tercera medalla olímpica, tras haber conquistado el oro en individuales en Pekín 2008 y el oro en dobles junto a Marc López en Río 2016.

Tras la derrota junto a Alcaraz en París 2024, Nadal declaró: “Ha sido decepcionante no traer una medalla para España, pero ya está. Me esforcé al máximo en cada minuto que estuve en la cancha, pero no fue suficiente para lograr nuestros objetivos”.

“Si es la última vez, es una sensación y unas emociones inolvidables. Me han dado su cariño y su apoyo cada segundo que he estado en la cancha. Es súper, superespecial sentir eso en particular en este lugar. A estas alturas de mi carrera, juego por sentimientos, juego por emociones más que por resultados”.

El dominio de Nadal sobre tierra batida será quizá su legado más imborrable y, durante muchos años, pareció sencillamente imbatible sobre la superficie naranja. En 2022, cuando Nadal ganó su 14.º Abierto de Francia y 22.º título de Grand Slam, su rival Casper Ruud casi pareció aliviado cuando terminó el juego de 6-3, 6-3, 6-0.

Y en su discurso posterior al partido, el tenista perdedor comprendió su lugar en la historia. “Hoy he podido sentir lo que es jugar contra ti y sé que no soy la primera víctima”, exclamó Ruud. “Ha habido muchos más”.