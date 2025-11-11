Stay up to date with notifications from The Independent

Mueren dos espectadores en las ATP Finals tras urgencias médicas

La ATP y la federación italiana de tenis aseguran que ambos espectadores sufrieron “incidentes cardiacos repentinos” en diferentes momentos

Jamie Braidwood
Martes, 11 de noviembre de 2025 10:21 EST
ATP Finals: Sinner vs. Auger Aliassime (7-5, 6-1)
Dos espectadores fallecieron el lunes en las ATP Finals de Turín debido a urgencias médicas, según confirmaron la ATP y la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Los dos asistentes tenían 70 y 78 años y sufrieron “incidentes cardiacos repentinos” en momentos diferentes, según un comunicado conjunto que compartieron el martes.

“La FITP y la ATP expresan su más sentido pésame tras el trágico fallecimiento de dos espectadores hoy durante las Nitto ATP Finals de Turín”, señala el comunicado.

Y explica: “Las dos personas, de 70 y 78 años, habían acudido al Inalpi Arena para asistir a los partidos. Ambos sufrieron incidentes cardiacos repentinos en distintos momentos del día. El personal médico y de urgencias del lugar respondió inmediatamente y prestó toda la asistencia posible”.

Los organizadores también expresaron: “A pesar de la rápida intervención y el posterior traslado al hospital, lamentablemente ambos fallecieron. La FITP y la ATP extienden su más sentido pésame a las familias y seres queridos de los dos espectadores”.

Las ATP Finals de Turín se disputan en dos sesiones diarias, una desde última hora de la mañana hasta primera hora de la tarde y la segunda desde última hora de la tarde hasta la noche. El torneo se juega en Turín desde 2021.

El lunes, Taylor Fritz derrotó a Lorenzo Musetti en el partido individual de la tarde antes de que el número 2 del mundo, Jannik Sinner, venciera a Felix Auger-Aliassime, también en sets corridos.

Fritz volverá a la acción el martes contra Carlos Alcaraz, mientras que Musetti se enfrentará a Alex de Minaur en la sesión vespertina. El torneo se disputa a lo largo de ocho días y las finales tendrán lugar el domingo.

Traducción de Michelle Padilla

