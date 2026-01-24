Tacle de los Packers arrestado por posesión de arma en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

El tackle ofensivo de los Packers de Green Bay, Rasheed Walker, fue arrestado después de que la policía dijera que presentó un arma de fuego para inspección sin las credenciales adecuadas en el Aeropuerto LaGuardia.

La policía de la Autoridad Portuaria dijo que Walker fue arrestado el viernes por la mañana después de que respondieron a una solicitud para una verificación de armas de fuego en la Terminal C de LaGuardia. La policía dijo que el joven de 25 años se había registrado en Delta y había presentado un arma de fuego para inspección sin las credenciales adecuadas.

Arthur Aidala, el abogado que representa a Walker, dijo que su cliente divulgó voluntariamente un arma de fuego descargada y asegurada a su llegada al aeropuerto. Aidala dijo que Walker fue arrestado porque su licencia no era válida en Nueva York.

"Estamos seguros de que el asunto eventualmente será desestimado", dijo Aidala por correo electrónico.

La temporada de los Packers terminó el 10 de enero con una derrota de 31-27 ante los Bears de Chicago en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.

Walker ha sido el tackle izquierdo del primer equipo de Green Bay durante las últimas tres temporadas y ha sido titular en 48 juegos desde que los Packers lo seleccionaron de Penn State en la séptima ronda del draft de 2022. Walker acaba de completar el último año de su contrato y se convertirá en agente libre en la temporada baja. Ha sido titular en cada uno de los cuatro juegos de playoffs de Green Bay en las últimas tres temporadas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes